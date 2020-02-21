İsrail'de ilk Koronavirüs vakası tespit edildi: Hastanın Diamond Princess gemisinden geldiği belirtildi

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İsrail'de ilk kez bir Koronavirüs (Kovid-19) vakası görüldüğü doğrulandı.

Japonya'daki Yokohoma Limanı'nda iki hafta boyunca karantina altına tutulan Diamond Princess cruise gemisinde bulunan İsrailli yolcular ülkelerine döndükten sonra test edildi. İsrail Sağlık Bakanlığı, yolculardan birinde yeni tip Koronavirüs tespit edildiğini doğruladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Laboratuvarlar bu bulguyu doğrulamak için çalışıyor. Diğer yolcuların test sonuçları negatif geldi. Hasta karantinaya alındı ve gözlem altında tutuluyor. Bu enfeksiyon İsrail'de meydana gelmedi" ifadeleri yer aldı.

Diamond Princess gemisindeki yolcular içinde 600'den fazla kişinin Koronavirüs taşıdığı tespit edilmesine rağmen karantinadan çıkarılmıştı. New York Times'a göre boşalan gemideki yolcular üç ayrı kıtaya dağıldı.

İran Sağlık Bakanlığı da ülkeye sıçrayan yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının arttığını açıkladı. Bakanlık, 13 yeni vaka daha tespit edildiğini duyurdu. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.