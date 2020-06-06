T24 LogoT24 Logo
Dünya

İsrail'de "ilhak planı" protestosu

Netanyahu, Ürdün Vadisi’nin 1 Temmuz tarihinden itibaren İsrail tarafından ilhak edileceğini duyurmuştu

06 Haziran 2020 23:05

İsrail’de halk, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'ni ilhak planını protesto etti.

İsrail’in başkenti Tel Aviv’de bulunan Rabin Meydanı’nda bir araya gelen halk Netanyahu’nun Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'ni ilhak planını protesto etti. İsraillilerin, protesto sırasında Filistin bayrakları taşıdığı görüldü.

Protestocular, Netanyahu aleyhine sloganlar atarak, İsrail yönetiminin uluslararası hukuku ihlal ettiğini vurguladılar. Protestocular, "Filistinlilerin hayatı önemlidir", "İlhak etme planına hayır", "İşgale hayır, barış ve demokrasiye evet" ve "Şimdi Barış" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Netanyahu, geçen ay yaptığı açıklamada Batı Şeria’daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerleri ile Ürdün Vadisi’nin 1 Temmuz tarihinden itibaren İsrail tarafından ilhak edileceğini duyurmuştu.

ETİKETLER

İlhakBatı ŞeriaİsrailFilistinFilistin ilhakBatı Şeria ilhakBinyamin Netanyahu
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24