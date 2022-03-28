İsrail'de, iki polis memuru IŞİD tarafından öldürüldü

İsrail'de, pazar günü iki saldırgan, iki polis memurunu öldürdü. Radikal islamcı terör örgütü IŞİD, Telegram hesabından yaptığı açıklamada saldırıyı üstlendi.

Reuters'ta yer alan habere göre; iki saldırganın İsrail'in Arap vatandaşları ve IŞİD sempatizanları olduğunu söyleyen İsrail güvenlik yetkilileri, Ramazan ayının yaklaşmasıyla, İsraillilere yönelik saldırıların artması konusunda uyarıda bulundu.

Twitter'dan yaptığı açıklamada, İsrail'de gerçekleşen terör saldırısını kınadıklarını ifade eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Bu tür anlamsız şiddet ve cinayet eylemlerinin toplumda yeri yoktur. İsrailli ortaklarımızın yanındayız ve saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz" dedi.

İsrail'in güneyindeki Negev çölünde, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Fas'ın dışişleri bakanları ve Antony Blinken bir zirve için bir araya gelmişti. İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, "Tüm dışişleri bakanları saldırıyı kınadı, hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini; yaralılara şifa dileklerini ilettiler" dedi.

Ulusal polis sözcüsü Eli Levy, polis memurlarının saldırganları etkisiz hale getirerek daha büyük bir terör saldırısını engellediklerini söyledi.