İsrail'de iki Filistinli öldürüldü

Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, öldürülen iki Filistinli gencin, İsrail Ordusu’nun bölgeye düzenlediği saldırıda aldıkları yaralar sonrası kurtarılamadığı belirtildi.

İki Filistinli gencin hayatını kaybetmesine rağmen İsrail tarafı son dönemde kendisine yönelik düzenlenen saldırılara atfen "terörle mücadele faaliyetlerinin" süreceğini duyurdu. Hayatını kaybeden Filistinlilere yönelik ise açıklama yapılmadı ve bilgi verilmedi.

Son dönemde şiddet olaylarının arttığı İsrail’de ordu, geçen hafta sonu itibarı ile büyük bir terörle mücadele operasyonu başlattığını duyurmuştu. İsrail Ordusu’ndan yapılan açıklamada, operasyonun Batı Şeria’nın kuzeyindeki Cenin bölgesine odaklanacağı bildirilmişti.

İsrail Başbakanı Naftali Bennet de kendilerine yönelik düzenlenen bir dizi saldırı sonrasında militan Filistinli gruplara yönelik çok sert bir mücadeleye başlanacağını tekrarlamıştı.

İsrail’de sadece son üç haftada dört büyük saldırı düzenlenmiş, 14 kişi hayatını kaybetmişti.

Öte yandan haber ajansı AFP’nin verilerine göre de aynı zaman diliminde olaylarda 20 de Filistinli hayatını kaybetti. Ölenler arasında saldırıları düzenleyen Filistinli militanların bulunduğu da bildiriliyor.