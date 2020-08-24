İsrail'de gönüllü arkeoloji çalışmasına katılan gençler bin 100 yıllık hazine buldu

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Bir grup İsrailli genç, gönüllü olarak katıldıkları bir arkeolojik kazı sırasında bin 100 yıldır toprağa gömülü olan altın sikkeler buldu.

Altın sikkelerin 9. yüzyıl Abbasi Halifeliği günlerine ait olduğu düşünülüyor.

BBC'nin aktardığına göre kilden bir kabın içinde bulunan 845 gram ağırlığındaki sikkeler ait oldukları dönemde lüks bir ev alacak miktarda.

Kazı çalışmalarının başında bulunan İsrail Tarihi Eser Makamı'ndan Liat Nadav-Ziv ve Elie Haddad, "Bu hazineyi gömenler geri dönüp almayı planlamış olmalı. Çünkü hareket etmesin diye kutuyu çivilemişler" dedi.

Hazineyi bulan gönüllülerden Oz Cohen, "İnanılmazdı. Kazıp, toprağı çıkarırken çok ince yapraklara benzeyen şeyler gördüm. Tekrar bakınca bunların altın sikkeler olduğunu fark ettim" diye konuştu.