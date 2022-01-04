İsrail'de eşcinsel çiftler artık 'taşıyıcı anne' yoluyla çocuk sahibi olabilecek

İsrail Sağlık Bakanı Nitzan Horowitz, geçen yılki Yüksek Mahkeme kararının ardından İsrail'deki eşcinsel çiftlerin, taşıyıcı anneler aracılığıyla gelecek haftadan itibaren çocuk sahibi olabileceğini söyledi. Kararı duyuran eşcinsel Sağlık Bakanı Horowitz, "LGBT topluluğunun uzun mücadelesinin amacı kanun önünde ve ebeveynlikte eşitliktir” dedi.

Bekar erkekleri ve trans bireyleri de kapsayacak

Sputnik'in haber ine göre Horowitz, yasadaki değişikliğin, taşıyıcı anneliği bekar erkeklere ve trans bireyleri kapsayacak şekilde de genişleteceğini söyledi.

Önceki düzenlemelere göre ebeveyn olmak isteyen İsrailli eşcinsel çiftler, bir vekille anlaşamıyor ve çoğu zaman yurt dışından birini bulmanın maliyetli olması yüzünden bu eylemden vazgeçiyorlardı.

Temmuz 2021'de mahkeme, İsrail'de eşcinsel çiftlerin bir vekil aracılığıyla çocuk sahibi olmasını engelleyen taşıyıcı annelik yasasının bazı kısımlarını iptal etmişti. Bu hamle, mahkemenin 2020'de bekar kadınlara erişimi genişleten ancak eşcinsel çiftleri hariç tutan yasanın 'eşitlik ve ebeveynlik hakkına orantısız bir şekilde zarar verdiği' ve yasa dışı olduğuna karar vermesinin ardından gelmişti.

Netanyahu 1 yıl süre vermişti

Dönemin başbakanı Benyamin Netanyahu, hükümetine yeni bir yasa hazırlaması için 1 yıl süre vermişti ancak parlamento bu süreyi karşılayamamıştı.