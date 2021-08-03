İsrail'de Covid-19 salgınında son 5 ayın en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi

Koronavirüs salgınında daha bulaşıcı olduğu bilinen Delta varyantı endişelere neden olurken İsrail'de salgında son 5 ayın en yüksek günlük vaka sayısı tespit edildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 3 bin 818 kişinin Covid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi. Bunun, yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip ülkede son 5 ayın en yüksek günlük vaka sayısı olduğu ifade edildi.

Virüs nedeniyle dün sabahtan bu yana 15 kişinin hayatını kaybettiği, hastalardan 221'nin durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Salgının yeniden hız kazanması ülkede endişeye yol açıyor. İsrail kabinesi, salgınla mücadelede alınacak önlemleri görüşmek üzere bugün toplanacak.