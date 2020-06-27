İsrail’de ‘BM aracında seks videosu’ için soruşturma başlatıldı

Birleşmiş Milletler, İsrail'de bir BM aracında kaydedilen ve bir görevliyle bir kadını cinsel ilişki halinde gösterdiği öne sürülen video nedeniyle soruşturma başlattı.

Tel Aviv'de işlek bir caddede araç kırmızı ışıkta beklerken bir apartmandan çekildiği tahmin edilen 18 saniyelik video, sosyal medyada birçok kişi tarafından paylaşıldı.

Videoda 4x4 araçta, kırmızı elbiseli bir kadın, üniformalı bir kişinin kucağında oturuyor. Aracın ön koltuğunda bir kişi daha bulunurken, üzerinde "UN" (BM) harfleri bulunan arabanın sürücüsü görünmüyor. BM, araçtaki kişilerin kimlik tespitinin tamamlanmak üzere olduğunu açıkladı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in sözcüsü Stephane Dujarric, BBC'ye yaptığı açıklamada videodaki görüntüleri "iğrenç" diye tanımladı.

BM Sözcüsü: Bu iğrenç görüntüler, temsil ettiğimiz her şeye aykırı

Dujarric, "Şoke edici bu görüntüler, temsil etiğimiz her şeye ve BM personeline atfedilen cinsel istismar olaylarıyla mücadele için yaptığımız her şeye aykırı" dedi.