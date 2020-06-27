İsrail’de ‘BM aracında seks videosu’ için soruşturma başlatıldı

Sözcü, videoda görülen kadının seks işçisi olup olmadığının soruşturma sonunda açığa çıkacağını söyledi.
BM personeli, cinsel istismar konusunda sıkı kurallara tabi. Bu kurallara aykırı davrandığı tespit edilen personel disiplin cezasına çarptırılabiliyor.
Kuralları ihlal edenler o ülkeden çekilebiliyor, BM Barış Gücü operasyonlarından men edilebiliyor. Ancak personel hakkında dava açılması, personelin görev yaptığı ülkenin yetkisinde.
Son yıllarda BM personeline yönelik sık sık cinsel istismar suçlamaları yöneltiliyor. Genel Sekreter Antonio Guterres suçlamaların ardından bu konuda "sıfır hoşgörü" politikası uygulama taahhüdünde bulunmuştu.