İsrail'de bir buçuk yıllık 'seçim-anlaşmazlık' döngüsü kırılıyor: Yeni birlik hükûmeti bu akşam yemin edecek

T24 Dış Haberler

Başbakan Binyamin Netanyahu ile muhalefet lideri Benny Gantz'ın vardığı anlaşma sonucunda kurulmasına karar verilen "birlik hükûmeti", bu akşam yemin ederek 500 günden uzun süredir devam eden döngüyü kıracak ve göreve başlayacak.

Güç paylaşımı anlaşması kapsamında Netanyahu 18 ay daha başbakanlık yaptıktan sonra görevi yeni bir seçime kadar Gantz'a teslim edecek.

Ülkenin en uzun süre görev yapan başbakanı olan Netanyahu'nun liderlik edeceği beşinci hükûmetin bu akşam yerel saatle 22.00'da İsrail'in yasama organı Knesset'te yemin etmesi bekleniyor.

Gantz'ın liderlik ettiği Mavi ve Beyaz Parti, yeni birlik hükûmetinin ilk önce bir "acil durum kabinesi" kuracağını ve "diğer konularla daha sonra ilgileneceğini" ifade etti.

Bir yıllık süreçte yapılan üç seçim ve birçok başarısız koalisyon görüşmesinin ardından iki lider geçen ay anlaşmaya vardı.