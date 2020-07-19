İsrail'de yüzlerce kişi hükûmetin Koronavirüs'le mücadele adımlarına tepki vermek için toplandı

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İsrail'de hükûmetin yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını karşısında attığı adımlar nedeniyle başlayan protestolarda dün gece 20 kişi gözaltına alındı.

The Guardian'da yer alan habere göre, protestocuların dün akşam İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Kudüs'teki konutunun önü ve Tel Aviv'de bir parkta toplandı. Polis sözcüsü Micky Rosenfeld, gösterilere izin verildiğini ancak rahatsızlık veren bazı eylemler nedeniyle polisin müdahale ettiğini açıklaıd.

Polis, protestocuların kendilerine göz yaşartıcı sprey sıktığını ve en az 20 protestocunun gözaltına alındığını söyledi.

Netanyahu geçen haftalarda ülkede günlük Koronavirüs vakalarının artmaya devam etmesi üzerine Nisan sonunda ekonominin açılması adımlarının atılmasının yanlış olduğunu kabul etti. Ülkede Covid-19 vakaları günlük bini geçmeye devam edince yeni kısıtlama önlemleri alındı.

Bazı protestocular ekonominin erken açılması, Koronavirüs testine erişimin kısıtlı olmasına tepki gösterirken bazıları da alınan yeni kısıtlama önlemlerine tepki verdi.

Netanyahu, kamuoyunda hükûmete yönelik tepkinin artmasının ardından geçen hafta vatandaşlara nakit yardımı yapılacağını açıklamıştı.