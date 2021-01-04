İsrail'de başlayan hızlı aşılama sürecinde Filistinliler beklemek zorunda

İsrail'de Koronavirüs aşılama süreci başlasa da Batı Şeria ve Gazze'de Filistinliler ülkedeki aşılardan henüz faydalanamıyor.

The Guardian'da yer alan habere göre, Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Koronavirüs aşıları Batı Şeria'ya ulaşıyor ancak bölgede yaşayan 2.7 milyon Filistinli aşıya erişebilmek için haftalar ya da aylarca beklemek zorunda kalacak.

Filistin Ulusal Yönetimi ise Koronavirüs aşılarından birini alabilmeye çalışıyor. Yönetim'den bir yetkili Filistin'in aşılara iki hafta içinde ulaşabileceğini söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü liderliğinde kurulan ülkelerin yoksul ülkelere Koronavirüs aşısı sağlaması inisiyatifi Covax çerçevesinde verilecek aşıların yüzde 20'sinin Filistin'e gitmesi planlanıyor. Öte yandan Covax henüz resmi olarak bir aşıyı almaya başlamadı.

İsrail'de başlayan aşılama programıyla birlikte günde 150 binden fazla insana Koronavirüs aşısı uygulanmaya başladı. Şu ana kadar 9 milyon nüfusun 1 milyonu aşılandı. Şehir merkezlerine ve stadyumlara aşı merkezleri kuruldu. Buralarda aşılama önceliği 60 yaş üstü, sağlık çalışanı ve yüksek risk grubundaki kişilerden oluşuyor.