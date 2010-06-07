İsrail: Davutoğlu ile toplantı planlanmadı

T24 - İsrail Başbakanlığı, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında Washington'da bir toplantının planlanmadığı açıklamasında bulundu.



Davutoğlu'nun bugün Amerikan CNN televizyonuna verdiği demeçte ''Mavi Marmara'' gemisine saldırı nedeniyle İsrail ile Suriye arasında dolaylı barış görüşmelerine ilişkin Washington'da yapılması planlanan toplantıyı iptal ettiği yönündeki sözleri üzerine İsrail Başbakanlığından açıklama yapıldı.



Başbakanlığın açıklamasında, "Türkiye Dışişleri Bakanı ile Başbakan Binyamin Netanyahu arasında, Washington'da bir toplantı kararlaştırılmamıştır" denildi.



Dışişleri Bakanı Ahmed Davutoğlu, CNN televizyonuna Cidde'den yaptığı açıklamada, İsrail ile Suriye arasında dolaylı barış görüşmelerinin detayları ile ilgili olarak, İsrail Başbakanı Netanyahu ile geçen Salı günü Washington'da bir araya gelmeyi kararlaştırdıklarını ve randevunun da kesinleştirildiğini ifade etmiş; "Netanyahu ile detayları görüşmek üzere Washington'a gidiyordum. Ancak Pazartesi bu sivil gemiye saldırdılar ve ben fikrimi değiştirdim. Böylelikle bir müzakere şansını daha yok ettiler" demişti.





