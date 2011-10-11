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Dünya

İsrail, daveti kabul etti KUDÜS (A.A)

11 Ekim 2011 04:36

-İsrail, daveti kabul etti KUDÜS (A.A) - 11.10.2011 - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, barış görüşmelerini yeniden başlatma çabaları çerçevesinde Avrupa Birliği'nin Filistinli liderlerle biraraya gelme davetini kabul etti. İsrail Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Netanyahu'nun AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton'la yaptığı telefon görüşmesinde kendisine, "Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşmekten her zaman mutlu olacağını ilettiği" belirtildi.  Yüksek Temsilci Catherine Ashton, önceki gün Ortadoğu Dörtlüsü adına yaptığı açıklamada, "taraflarla irtibata geçeceklerini ve onları önümüzdeki günlerde biraraya gelmeye davet edeceklerini" bildirmişti. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, müzakerelere başlamadan önce İsrail'in işgal altında tuttuğu Batı Şeria'daki tüm yerleşim inşaatlarını durdurmasını talep etmiş, İsrail buna hazır olmadığını ifade etmişti. İsrail ve Filistin arasındaki barış görüşmeleri 2008 yılında kesintiye uğradı.      Filistin'in geçen ay başında BM'ye devlet olarak tanınma başvurusunda bulunması ve İsrail'in Doğu Kudüs'te bin 100 yeni yerleşim birimi inşa edeceği yönündeki açıklaması üzerine taraflar arasındaki gerilim arttı.    

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