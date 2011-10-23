İsrail dahil15 ülkeden yardım teklifi

T24- Van'daki deprem dolayısıyla aralarında İsrail ve Yunanistan'ın da bulunduğu çeşitli ülkelerden Türkiye'ye yardım teklifi gelmeye devam ediyor.



Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre ilk etapta Azerbaycan, İsrail, ABD, İngiltere, Almanya, Polonya, Macaristan, İsviçre ve Yunanistan yardım teklifinde bulunuldu.



Daha sonra ise Bulgaristan, Gürcistan, Çin, Japonya da diplomatik kanallarla yardım önerdi.

İran ve Kosova'nın dışişleri bakanları da Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nu arayarak yardım teklifinde bulundu. Daha önce de Yunanistan Dışişleri Bakanı Dimitri Druças aynı nedenle Davutoğlu'nu aramıştı.



Bu arada Dışişleri Bakanlğı'nda bir de kriz masası kuruldu.

