-İsrail daha da yalnızlaşacak İSTANBUL (A.A) - 11.09.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, ''Açık denizlerde sivil insanları öldürüyorsanız, o bölgede artık hukuka saygı göstermiyorsunuz, bunun gereğini de yapmıyorsunuz demektir. O bakımdan, bu yalnızlaşma İsrail için kaçınılmazdır'' dedi. Davuoğlu, Brezilya Dışişleri Bakanı Antonio Patriota ile Conrad Otel'de bir araya geldi. İki ülkenin dışişleri bakanı, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Dışişleri Bakanı Davutoğlu, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı. ''Başbakanımız Gazze'ye geçecek mi? İsrail'i protesto amacıyla Kahire'de büyük bir kalabalık yürüyüş yapmıştı. Başbakanımız da 'İsrail lanetleniyor' demişti. Bu açıklamanın ardından Mısır kamuoyunda da İsrail karşıtı bir tutum gösterilmeye başlandı. İsrail daha yalnız pozisyona mı düşüyor?'' sorusu üzerine Davutoğlu, şunları söyledi: ''Hatırlayacaksınız. İsrail, vatandaşlarımızı katlettikten sonra, çok uzun aylar çaba gösterildi. Ama şartlarımız yerine getirilmediği için, yaptığımız açıklamada bir hususun altını çizmiştim. Demiştim ki 'İsrail maalesef bölgedeki devasa değişimin farkına varamamaktadır, bunu doğru okuyamamaktadır ve kendini yalnızlığa mahkum etmektedir'. Son gelişmeler de gösteriyor ki artık İsrail'in sürdürülegelen bir politikayla, sürdürülegelen anlayışla, bu bölgede sağlıklı ilişkiler kurması mümkün değil. Yani bu bölgenin insanlarına hakaret ederek, bu bölgede yaşayan halkların gururlarıyla oynayarak, bu bölgenin temel, hukuk kurallarını hiçe sayarak, bu bölgede yalnızlaşmamak mümkün değil. Türkiye'nin tutumu ilkesel bir tutumdur, kendi vatandaşlarının hukukunu korumaya dönük bir tutumdur. Bu noktada da haklılığımız açıktır.'' Mısır halkının kendi tepkisini gösterdiğini ifade eden Davutoğlu, sözlerine şöyle devam etti: ''Türkiye'nin herhangi bir şekilde bu anlamda bir özel çabası olmamıştır. Ancak dediğim gibi İsrail şu anda bölgedeki büyük değişim dinamiğinin doğasını anlamıyor ve bölge halklarıyla bir arada yaşama kültürünü kendi eliyle tahrip ediyor. Açık denizlerde sivil insanları öldürüyorsanız, o bölgede artık hukuka saygı göstermiyorsunuz, bunun gereğini de yapmıyorsunuz demektir. O bakımdan bu yalnızlaşma İsrail için kaçınılmazdır. Ama Türkiye olarak, bunu da söylüyoruz, uluslararası hukuk bağlamında, dünyanın bütün uluslararası platformlarında, İsrail'in bu yanlış tutumlarını gündeme getirmeye devam edeceğiz ve İsrail bundan sonra daha da yalnızlaşacak.'' Bakan Davutoğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Mısır programının planlandığı gibi icra edileceğini kaydederek, ''Mısır'dan daha sonra Tunus ve Libya'da programlar düşünülüyor ve bu çerçevede kalınacak'' dedi. -Sözlerini muhatap almadım- ''İsrail Dışişleri Bakanı'nın yaptığı bazı açıklamalar var. Bu tür açıklamaları nasıl değerlendiriyorsunuz?'' şeklindeki soru üzerine Davutoğlu, dün bu konuyla ilgili yalanlamanın geldiğini belirterek, sözlerine şöyle devam etti: ''Ben prensip olarak, İsrail Dışişleri Bakanı'nın sözlerini muhatap olarak almadım şu ana kadar. Dünyada da pek muhatap alınmıyor bu anlamda. Ama bugün bir atıfla vurgulamak istiyorum. Bugün 11 Eylül ve küresel anlamda teröre karşı mücadele edilen bir günde, bu terör örgütleri arasında bir ayrım yapılamaz. Böyle bir günün öncesinde, böyle bir haberin çıkmış olması bile maalesef düşündürücüdür. Ümit ederiz ki İsrail eylemleriyle de ortaya koyar bu yalanlamayı.'' -Kimse şantaj yapacak hadde sahip değildir- Bu olayın başka bir boyutunun da olduğunu aktaran Davutoğlu, şöyle konuştu: ''Tabii bir başka boyutu var ki bunun Türkiye içindeki boyutu anlamında. Maalesef terör örgütünün, PKK'nın nasıl bir araçsallaşma dönemi yaşadığını ortaya koyuyor. Yani Türkiye'yi zaafa uğratmak isteyenlerin kullandığı bir araç haline dönüşmüştür bugün terör örgütü. Türkiye hiçbir zaman zaafa uğramayacaktır. Ama bu araca dönüşme halini en iyi, PKK'nın istismar etmeye çalıştığı Kürt kökenli kardeşlerimizin anlamasının önemi daha fazladır. Bu terör örgütünün hedefi bellidir. Ne zaman birileri Türkiye'yi rahatsız etmek istese, bu terör örgütünün, bir araç halinde kullanıldığı aşikardır. Bugün kullanma çabası içinde olanlar var. Bütün bu yalanlamalara rağmen, bu haberin mahiyeti itibariyle söylüyorum. Biz hem terör örgütüne karşı aktif mücadeleyi sürdürecek hem demokratikleşme çabamızı en üst düzeye taşıyacak kudrete sahibiz. Teröre karşı mücadelemizi sürdürürken, demokratikleşme çabamızı sürdürürken, bölgedeki her soruna müdahale edebilecek diplomatik, siyasi gücümüz de var. Bunu da herkesin bilmesi lazım. Bize hiç kimse bu anlamda bir şantaj yapacak hadde sahip değildir. Bunun da gereğini Türkiye yapabilecek, kudrete, güce sahiptir.''