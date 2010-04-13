İsrail Cumhurbaşkanı Peres'ten Suriye'ye suçlama

T24-



Peres, "Suriye'nin, tüm dünyanın ilgisini sağlamaktan öte bir şey yapmaya gerek olmadığına inandığı gibi, bir şey söyleyip tam tersini yaptığını" da iddia etti.



Suriye, Hizbullah'a silah desteğinde bulunduğu iddialarını yalanlıyor. İsrail Savunma Bakanı Yardımcısı Matan Vilnai ise İsrail radyosuna yaptığı açıklamada, Hizbullah'a sağlanan Scud füzeleriyle ilgili ayrıntıya girmemekle birlikte, Hizbullah'ın silah gücünün önemli ölçüde arttığını ifade etti.



İsrail ordu yetkililerinin son tahminlerine göre, Hizbullah'ın elinde 40 bin dolayında füze bulunuyor. Peres, Paris'teki 2 günlük resmi ziyareti sırasında, Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy ile iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi, İran tehdidi, Hamas tarafından kaçırıldıktan sonra Gazze'de 4 yıla yakın süredir tutulu bulunan İsrailli asker Gilad Şalit ve Fransa'nın Orta Doğu barış sürecine daha fazla katılımı ile ilgili konuları ele alacak.



İsrail Cumhurbaşkanı ayrıca Fransa Başbakanı François Fillon ve Dışişleri Bakanı Bernard Kouchner de dahil olmak üzere, diğer Fransız yetkilileri ile de bir araya gelecek.



Peres, Paris Belediye Başkanlığının İsrail devletinin ilk Başbakanı David Ben Gurion'un adını verdiği yürüyüş yolunun açılışına da katılacak.