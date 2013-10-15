İsrail Cumhurbaşkanı Peres: İran ABD'nin doğusunu bile vurur

İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres, İran'ın, Avrupa'nın kalbini hatta ABD'nin doğu kıyılarını bile nükleer başlıkla vurabilecek uzun menzilli füze üretmeye çalıştığını söyledi. Peres, Tahran'ın bundan vazgeçmesi gerektiğini belirtti.

İsrail Meclisi Knesset açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Şimon Peres'in gündeminde yine İran'ın nükleer faaliyetleri vardı.

İran'ın bölgeyi, dünya barışını ve İsrail'i tehdit ettiğini iddia eden İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres, "İran, sözleriyle değil yaptıklarıyla değerlendirilmeli. İran Avrupa'nın kalbini hatta Amerika'nın doğu kıyılarına kadar nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip uzun menzilli füze üretimini durdurmalı" dedi.

Tarihi bir hata olur

İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu da yaptırımlar nedeniyle İran ekonomisinin çökmenin eşiğinde olduğunu ileri sürdü.

"İsrail İran'ın nükleer silah edinmesine izin vermeyecek" diyen Başbakan Netanyahu, uluslararası topluluğa da "Şimdi yaptırımlar amacına ulaşmadan İran üzerindeki baskıyı azaltmak tarihi bir hata olacaktır" uyarısında bulundu.