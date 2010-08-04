İsrail Cumhurbaşkanı Peres, bir buçuk yıl sonra Davos hakkında konuştu

T24 - Bir internet sitesine Davos'ta yaşananlar hakkında ve yardım gemileri hakkında konuşma yapan Peres Davosta ağlayan Emine Erdoğan için: Ağlanacak ne vardı, bilmiyorum! derken yardım gemileri için de 'Aptalca' bir girişimdi' dedi.



Davos krizinden bir buçuk yıl sonra İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres, bir internet sitesine Başbakan Erdoğan'la yaşadığı sert tartışmaya ilişkin duygularını anlattı. Habertürk'te yer alan habere göre;



İsrail'in etkili haber portalı Ynet'e konuşan Peres, Davos krizinde Başbakan Erdoğan'ın kendisine iftira attığını savundu.



Peres, "Hayatımda bana çok iftira atan oldu. Bu beni etkilemez" sözleriyle kendini savundu.





'AĞLANACAK NE VARDI, BİLMİYORUM'



İsrail Cumhurbaşkanı'na Emine Erdoğan'ın, Davos'taki tartışma nedeniyle ağladığı da hatırlatıldı. Peres buna şöyle cevap verdi:



"Ağlanacak ne vardı bilmiyorum. Erdoğan'a, İstanbul'a 10 bin füze atılırsa nasıl hareket edeceğini sordum. Ben bir tahrik yapmadım. Sözleri çok ağırdı. Konuşmamı bitirdiğimde büyük alkış aldım."



'Peki şu an Türkler ile ne oluyor?' sorusunu ise Peres şu ifadelerle yanıtladı:



"Türkiye İsrail'e yönelik tutumunu değiştirdi. İsrail Türkiye'ye karşı tutumunu değiştirmedi. Ben İsrail'in yine bu konumunda kalmasını öneriyorum. Türkiye ile ne olacağını göreceğiz. Sabırla bekliyorum. Hemen bir şeye cevap vermek zorunda olmadığımızı düşünüyorum."





'YARDIM GEMİSİ APTALCA BİR GİRİŞİMDİ'



İsrail Cumhurbaşkanı, Gazze'ye yardım gemileri gönderilmesini ise "aptalca bir girişim olarak" nitelendirdi.



"Gazze'ye ablukanın kalkmasını isteyenlerin gemilere ihtiyacı yok" diyen Peres, Gazze'yi yönetenlere telefon edip, İsrail'e yönelik tehdide ve ateşe son vermelerini söylesinler, abluka kalkar" dedi.





'KOLTUK ALÇALMASA BİR ŞEYİMİZ EKSİLMEZDİ'



Peres, koltuk krizi konusundaysa "Bunu yapmasak bir şeyimiz eksilmezdi" sözleriyle Dışişleri Bakan Yardımcısı Danny Ayalon'u eleştirdi.







