İsrail Cumhurbaşkanı Peres, ABD Başkan Yardımcısı Cheney ile görüştü

İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres, ABD Başkan Yardımcısı Dick Cheney ile görüştü. Cheney, Peres'e "Rusya'nın, Hizbullah'a ve Irak'taki terör gruplarına gideceğini bile bile, Şam ve İran'a silah sattığını" söyledi.

İsrail basının, İtalya'nın Como Gölü kıyısındaki Ambrosetti Forumu'nda biraraya gelen Peres ve Cheney görüşmesinden aktardığına göre ABD Başkan Yardımcısı, aynı görüşlerini forumdaki konuşmasında da dile getirdi ve "Rusya'nın Ortadoğu'daki silah satışları, bölgedeki barış ve özgürlük umutlarını tehlikeye sokuyor" diye konuştu.

Cheney, Rusya liderlerinin, demokrasiyi kendi rejimleri için doğrudan bir tehlike olarak gördüklerini de öne sürdü ve "Rusya, Gürcistan'a saldırdığında belirgin bir sınırı aştı, demokrasiye ve masum sivillerin haklarına saldırdı" dedi.

Peres, ABD Başkan Yardımcısı'na, İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinecad'ın da fanatik dinsel düşünceler içinde, tüm Ortadoğu'ya terör ve dinsel hegemonya getirmek istediğini bildirdi.

ABD ve Avrupa'ya da alternatif enerji kaynağı üretmeleri gerektiği uyarısında bulunan Peres, petrol kârlarının dünyadaki terör odaklarını; Ahmedinecad ve Venezuela'nın Hugo Chavez'i gibi aşırı görüşlü liderleri beslediğini savundu.

İsrail Cumhurbaşkanı ayrıca, ülkesinin, ilerlemiş teknolojiler kullanarak terörle en etkili biçimde mücadele etmede kararlı olduğunu, İsrail'in ve ılımlı Arap ülkelerinin bir ortak istihbarat düzenlemesine giderek, ABD ve Avrupa'nın da yardımıyla, Ortadoğu çevresinde yoğunlaşan küresel terörle mücadele için işbirliği yapmaları gerektiğini dile getirdi.

Peres, İslami grup Hamas'ın Filistin yönetimindeki demokratik seçimlere katılmasına izin verilmesine şiddetle karşı olduğunu vurguladı ve Hamas gibi grupların, tüm nüfusa askeri diktatörlüklerini sağlamak ve terörü kabul ettirmek için demokratik araçları kullanmalarının kabul edilemez olduğunu kaydetti