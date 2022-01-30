İsrail Cumhurbaşkanı ilk kez BAE'de; "Bu çok etkileyici bir an"

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, iki ülke arasındaki normalleşme anlaşmasının ardından yapılan tarihi ziyaretle Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) ulaştı. Herzog, kendisini taşıyan uçağın Suudi Arabistan hava sahasını kullanmasını "Bu çok etkileyici bir an" ifadeleriyle değerlendirdi.

İsrail Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, Herzog’u taşıyan uçağın Suudi Arabistan hava sahasını kullandığına işaret edildi.

Açıklamada, pilotun, "Şu anda Suudi Arabistan hava sahasındayız. Bir tarihe imza atıyoruz. Yakın zamanda başkentin (Riyad) üzerinden uçacağız" şeklindeki sözlerine yer verildi. Herzog’un kokpite geçtiği ifade edilen açıklamada, İsrail Cumhurbaşkanı'nın, "Bu çok etkileyici bir an" sözleri aktarıldı. Riyad ve İsrail'in diplomatik ilişkileri bulunmuyor.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile eşi Michal’i Abu Dabi Havalimanı'nda BAE Dışişleri Bakanı Abdullah Bin Zayid Al Nahyan’ın karşıladığı belirtildi.

Isaac Herzog, BAE'ye ziyaret eden ilk İsrail Cumhurbaşkanı oldu. İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Aralık 2021’de Abu Dabi’ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştirmişti.

İsrail ile BAE, geçtiğimiz sene 15 Eylül'de eski ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin himayesinde Beyaz Saray'da düzenlenen resmi törenle "ilişkilerin normalleştirilmesine" yönelik İbrahim Anlaşması'na imza atmıştı.