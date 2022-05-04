İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'tan Lavrov'a 'özür' çağrısı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Yahudi Holokostu'nun önde gelen sorumlularından Almanya'nın eski diktatörü Adolf Hitler'in 'Yahudi kökenleri' olduğunu belirterek, "En büyük Yahudi karşıtları, Yahudilerdir" demişti. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog da birçok İsrailli politikacı gibi Lavrov'a tepki gösterdi ve özür dileme çağrısında bulundu.

İsrail'in Haaretz gazetesine konuşan Herzog, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un, Hitler'in Yahudi kökenleri olduğuna dair ifadelerine tepki gösterdi.

Herzog, "Aslında, (Lavrov'un açıklamalarını) birçok kez okudum. Rusya Dışişleri Bakanı'nın söylediklerini ilk başta anlayamadım" dedi.

Lavrov'un açıklamalarının kendisini "kızdırdığını ve iğrendirdiğini" söyleyen Herzog, "Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Yahudi düşmanlığı kokan korkunç yalanları yaymak için tüm haftalar arasından Holokost'u anma haftasını seçti. Ondan geri adım atmasını ve özür dilemesini bekliyorum" şeklinde konuştu.

Herzog, Lavrov'un ifadeleri nedeniyle ikili ilişkilerin zarar göreceğine inanmadığını, ancak ilişkilerin "gölgelenmesi ihtimalinin" bulunduğunu kaydetti.

"En büyük Yahudi karşıtları, Yahudilerdir"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 1 Mayıs'ta bir İtalyan televizyonuna yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki Nazi varlığının inkâr edilemeyeceğini, bazı Ukraynalı askerlerin vücutlarında Nazi sembollerinden dövmeleri olduğunu savunarak, "(Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir) Zelenski'nin Yahudi olduğunu söylüyorlar. Bana göre Hitler'in de Yahudi kökleri vardı. En büyük Yahudi karşıtları, Yahudilerdir." yorumunu yapmıştı.