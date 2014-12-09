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Dünya

İsrail Cumhurbaşkanı: Gazze için desteğe hazırız

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, Gazze Şeridi'nde hayat standartlarının iyileştirilmesi için BM'ye destek vermeye hazır olduklarını söyledi

09 Aralık 2014 01:35

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven RivlinGazze'nin yeniden imarı çalışmalarından sorumlu Birleşmiş Milletler (BM) Sekreteri Geeta Verma'yı kabulünde, Gazze'ye destek vermeye hazır olduklarını söyledi.

Rivlin, görüşmede "İsrail, Gazze halkının karşılaştığı sıkıntıları önemsiyor ve Gazze'de hayat standartlarının iyileştirilmesi için BM'ye destek vermeye hazır" ifadesini kullandı.

Verma ise Gazze'deki sorunların çözümü ve hayat standartlarının iyileştirilmesi için Mısır'ın da destek vermeye hazır olduğunu belirtti.

İsrail, yıllardır abluka altında tuttuğu Gazze'ye, 7 Temmuz'da saldırı başlatmış, 26 Ağustos'ta varılan ateşkesle saldırılarına son vermişti. Saldırılarda 2 bin 158 kişi hayatını kaybetmiş, 11 binden fazla kişi yaralanmıştı. Söz konusu saldırılarda binlerce yapı tamamen yıkılırken, on binlerce bina da zarar görmüştü.

Mısır ise Gazze'nin dünyaya açılan tek kapısı niteliğindeki Refah Sınır Kapısı'nı Sina Yarımadası'nda yaşanan bazı şiddet olaylarını gerekçe göstererek kapatmıştı.

 

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