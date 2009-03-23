İsrail, çocuğu canlı kalkan yapmış

BM insan hakları uzmanları, İsrail'in Gazze saldırıları sırasında Filistinli 11 yaşındaki bir erkek çocuğunu canlı kalkan olarak kullandığını bildirdi.



BM Genel Sekreteri'nin silahlı çatışmalarda çocukların korunmasıyla ilgili temsilcisi Radhika Coomaraswamy, İsrail ile Hamas'ın Gazze Şeridi'nde 3 hafta süren ve 18 Ocak'ta sona eren savaşında doğrulanan çok sayıdaki insan hakları ihlalleri arasında bir çocuğun canlı kalkan olarak kullanılmasının da yer aldığını belirtti.



Coomaraswamy, Gazze saldırıları sırasındaki insan hakları ihlalleriyle ilgili bugün yayımlanan 43 sayfalık raporda yer alan, bir çocuğun canlı kalkan olarak kullanıldığı olayın 15 Ocakta yaşandığını, bunun İsrail ve uluslararası yasaların ihlali olduğunu vurguladı.



BM temsilcisinin açıklamasına göre, 15 Ocakta İsrail tanklarının Gazze'nin Tel el-Hava mahallesine girmesinden sonra İsrail kuvvetleri Filistinli çocuğa, askerlerin önünde yürümesini ve binalara da askerlerden önce girmesini söyledi.



Coomaraswamy ayrıca, İsrail askerlerini Gazze saldırıları sırasında Filistinli çocukları öldürmek, içinde bir kadın ve çocuk varken bir evi yıkmak, içine sivillerin girmesi talimatını bir gün önce verdiği binayı bombalamakla suçladı.



Hamas'ın da insanları canlı kalkan olarak kullandığı iddialarının da bulunduğunu anımsatan Coomaraswamy, BM insan hakları uzmanlarının henüz bu iddiaları doğrulamadığını kaydetti.



İsrail'in Cenevre'deki temsilciliği ise iddialarla ilgili olarak BM İnsan Hakları Konseyi'nin bugün ilerleyen saatlerde yapılacak oturumda yanıt vereceğini bildirdi.



Gazze ve İsrail'i şubat ayında 5 gün ziyaret eden Coomaraswamy, İsrail'in Gazze saldırılarının ardından Gazze'ye gitmesine izin verilen ve raporu hazırlayan 9 BM uzmanından biri oldu.

