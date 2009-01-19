'İsrail çıksın Filistinliler uzlaşsın'

Gazze’de kalıcı barışı sağlamak için Mısır’da Avrupalı ve Arap liderlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Gül, İsrail askerlerinin çekilmesi gerektiğini söyledi, "Filistinlilerin de mutlaka uzlaşı hükümeti kurması gerekir. Mahmud Abbas öncülüğünde bu iş olur" dedi. Arap liderler de "Bu mesele 2009’da bitsin" çağrısı yaptı.



Avrupalı ve Arap liderler, İsrail ve Hamas’ın üç haftalık savaşın ardından ateşkes ilan ettiği Gazze Şeridi’nde kalıcı barışı sağlamak üzere Mısır’ın Kızıldeniz kıyısındaki Şarm el Şeyh kentinde toplandı. Zirvede, BM Genel Sekreteri Ban Ki-Mun’un yanısıra, AB Dönem Başkanı Çek Cumhuriyeti, İngiltere, Fransa, Almanya, İspanya, Mısır, Ürdün, Arap Birliği ve Türkiye temsil edildi. Türkiye’yi, Brüksel bulunan Başbakan Erdoğan’ın yerine, Cumhurbaşkanı Gül temsil etti.



Yardım zirvesi



Zirvede, Mısır’ın 6 Ocak’ta açıkladığı ateşkes tasarısına destek kararı alındı ve bu anlaşma metninin "henüz ölmediği" mesajı verildi. Ayrıca, bir sonraki adım olarak, Mısır’da gelecek günlerde bir insani yardım zirvesi düzenlenmesine ve abluka altındaki Gazze’ye bu yardımların iletilmesi için gerekli diplomatik çabaların sarfedilmesine karar verildi. Cumhurbaşkanı Gül ise ateşkesin devamlı olabilmesi için İsrail askerlerinin en kısa sürede Gazze’den çıkması, ablukanın kalkması ve Gazze’nin yeniden imarının başlaması gerektiğini söyledi. Türkiye’nin de Kahire-Şam-Tel Aviv arasında adeta mekik diplomasisi yaparak ateşkese katkıda bulunduğuna işaret eden Gül, "Orta ve uzun vadede yapılacak çok şey vardır. Filistinlilerin mutlaka uzlaşı hükümetini kurmaları gerekir. Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın öncülüğünde bu işin olacağına inanıyoruz. Bu ötelenecek bir problem değildir. Dünyadaki birçok problemin altında bu konu vardır. Bunu herkesin görmesi gerekir" dedi.



Araplar tek ses



Arap ülkeleri Gazze operasyonunun başından beri ilk kez "tek ses" oldular. Mısır Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek, Ürdün Kralı İkinci Abdullah ve Arap Birliği Genel Sekreteri Amr Musa, yaptıkları ortak açıklamada, "İsrail-Filistin sorununun 2009’da çözülmesini umduklarını" vurguladılar. Hamas’ın sınır ötesi tünellerle silah kaçakçılığının nasıl önleneceği, Mısır’ın hazırladığı ateşkesin uygulanması konusunda temel sorun olmayı zirvenin ardından da sürdürüyor. Fransa, İngiltere, Almanya ve ABD, silah kaçakçılığının durdurulması için destek verebileceklerini açıkladılar.



ABD devreye girmeli



Cumhurbaşkanı Gül, Mübarek’in liderler onuruna verdiği yemeğe katıldıktan sonra Ankara’ya döndü. Havalimanında yaptığı açıklamada Gül, "Filistin meselesi dünyadaki birçok problemin kaynaklarından birisidir. Öncelikli olarak bu meselenin çözülmesi için herkes çaba sarfetmelidir. ABD’de göreve gelecek olan Obama yönetiminin de bu sürece katkısını bekliyoruz. Bu son iki hafta içinde yapılanlar İsrail’in uzun vadeli güvenliğine de en büyük tehlikedir. Bunları açıkça söylüyoruz" dedi.

