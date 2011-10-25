-İsrail cezaevlerinin en uzun süreli mahkumları Kubar/Ramallah/Batı Şeria (A.A) - 25.10.2011 - Kuzen olan Nail ve Fahri Barguti, şimdi barışmaya çalışan iki rakip grup Hamas ve El Fetih'in üyeleri. İkisi de ömürlerinin 30 yıldan fazlasını İsrail cezaevinde geçirdi. Nail Barguti, "Evet, biz en uzun süre hapiste olanlardandık. Ama bu da dünyanın en uzun süreli işgali. Bu yüzden de direnişin bu kadar uzun olması normal" diye konuştu. Filistinli tutuklularla ilgili araştırmalar yapan Abdülnasır Fervane'nin araştırmasına göre Nail ve Fahri, cezaevinde en uzun süre kalan dört Filistinli tutukludan ikisi. Nail, cezaevine 1978 yılında girdiğinde 21 yaşındaydı; kuzeni Fahri de 23. Nail bekarken, henüz 2 yıllık evli Fahri Barguti'ninse iki oğlu vardı. Köylerinde o zaman elektrik ve su yoktu. Şimdi var. Ama Nail ve Fahri kuzenlerin, anne-babaları da dahil olmak üzere sevdiklerinden çoğu artık yanlarında değil. Kendileri cezaevindeyken doğan ya da sadece bebekliğini bildikleri yakın akrabalarının çoğunu ise geçen hafta yapılan İsrail-Hamas tutuklu takasından sonra ilk kez görme fırsatını buldular. Ramallah'a 14 kilometre kadar uzaklıktaki, yaklaşık beşte biri Barguti ailesi üyelerinden oluşan 5000 dolayında nüfuslu Kubar köyü, Nail ve Fahri Barguti'nin köye geri dönüşlerini kutluyor. İki kuzen, evin sandalyelerle dolu geniş avlusunda, sıralar oluşturarak gelenleri birlikte karşılıyor, eski tanıdıklarıyla kucaklaşıyor, Hamas ve El Fetihli yetkililere birlikte sarılıyorlar. Gelen konuklara tepsi tepsi künefe ve ufak plastik kaselerde kahve ikram ediliyor. Köy sakinlerinden biri, "Bu herkes için bayram. İlk bırakıldıklarında onları köyün dışında karşıladık. Önce ana-babalarının kabrini ziyarete gidip dua ettiler, sonrası gördüğünüz gibi. Köyün kadınları hala şarkılar söylüyor, sofralar kurulup, kutlamalar devam ediyor" dedi. Nail Barguti, konukları selamlama fasıllarının arasında AA muhabirine, "Evet, en uzun cezaevi dönemi bizimki. Ama bu da en uzun işgal dönemi" diyerek, Filistin topraklarının aslında 60 yıldan fazladır İsrail işgali altında bulunduğunu söyledi ve şöyle konuştu: "Bu yüzden de aynı zamanda en uzun direniş bu..." Nail Barguti, dışarıda olmasından ötürü yapılan kutlamaları pek paylaşamadığını da dile getirdi. "Bu benim için sevinçten çok hüzün" diye konuşan Nail, buna neden olarak başta diğer kuzenleri, yakın akrabaları da olmak üzere çok sayıda Filistinli'nin halen cezaevlerinde olmasını gösterdi.