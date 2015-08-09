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Dünya
Deutsche Welle

İsrail cezaevlerindeki Filistinli mahkûmlar açlık grevinde

İsrail'de cezaevi koşullarını protesto etmek için açlık grevi yapan Filistinli mahkûmların sayısı artıyor. 53 gündür açlık grevinde olan bir mahkûm hakkında 'zorla besleme' kararının alınması, tepki çekti.

09 Ağustos 2015 17:33


30 Filistinli mahkûm yaptıkları açıklamada, bugünden itibaren açlık grevine başladıklarını açıkladılar. Daha önce açlık grevine başlayan bir mahkûmun sağlık durumunun kötüye gittiği ve İsrailli yetkililerin bu nedenle 'zorla besleme' kararı aldığı belirtildi. Filistin Medya Merkezi'ne (IMEMC) göre Berşeba'da bulunan Soroka Hastanesi'ndeki Tıbbi Komite de İsrail hükümetinin aldığı 'zorla besleme' kararını onayladı. Muhammed Nasraldin Mefadi adındaki mahkûmun 53 gündür açlık grevinde olduğu ve sağlık durumunun kritik bir dönemece girdiği belirtildi. Filistin Sağlık Bakanı Cevad Avad, İsrail'in Filistinli mahkûmu zorla besleme kararını sert bir dile eleştirdi.

Medyada yer alan haberlere göre İsrail'in güneyindeki Nafha Cezaevi'nde toplam 120 Filistinli mahkûm beş gündür açlık grevi yapıyor. Diğer cezaevlerindeki Filistinli mahkûmlar da dün açlık grevine başladıklarını açıkladılar.

İsrail cezaevlerindeki Filistinli mahkûmlar kötü koşulları protesto için açlık grevine başlama kararı almıştı. İsrail Parlamentosu Temmuz ayı sonlarında, sağlık durumu tehlikeye giren mahkûmların zorla beslenmesini öngören yasayı onaylamıştı. İnsan hakları kuruluşları ve doktorlar yasayı eleştirerek, bunun tıbbi etik kurallarıyla çeliştiğini, mahkûmlara işkence anlamına geldiğini vurgulamıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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