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Dünya

İSRAİL CEZAEVLERİNDE 283'Ü ÇOCUK 6700 FİLİSTİNLİ TUTUKLU VAR TEL AVİV (A.A)

10 Kasım 2010 13:07

-İSRAİL CEZAEVLERİNDE 283'Ü ÇOCUK 6700 FİLİSTİNLİ TUTUKLU VAR TEL AVİV (A.A) - 10.11.2010 - İsrail cezaevlerinde 6700 Filistinli tutuklu bulunduğu, bunlardan 283'ünün çocuk olduğu açıklandı. Filistin Yönetimi'nin tutuklularla ilgili bakanlığına bağlı istatistik bölümü tarafından hazırlanan rapora göre, İsrail'deki 20 dolayında cezaevi ve gözetim merkezinde bulunan Filistinli tutukluların yüzde 10'u Gazze Şeridi'nden. Tutukluların 192'sinin idari gözetim altında bulunduğu ve halen haklarında herhangi bir suçlama veya mahkeme kararı olmadığı belirtildi.

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