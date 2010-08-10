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İSRAİL, CENAZEYİ 35 YIL SONRA TESLİM ETTİ ANKARA (A.A)

10 Ağustos 2010 20:26

-İSRAİL, CENAZEYİ 35 YIL SONRA TESLİM ETTİ ANKARA (A.A) - 10.08.2010 - İsrail, Filistinin Kurtuluşu için Demokratik Cephe (FKDC) üyesinin cenazesini, 35 yıl sonra ailesine teslim etti. İsrail askerlerince 1976 yılında öldürülen Meşhur Talab Aruri'nin cenazesi, İsrail yetkililerince, Ramallah'ın kuzeyinde bulunan Rantis kontrol noktasında ailesine teslim etti. Aruri'nin Filistin bayrağına sarılı tabutu, kimlik tespiti için Ramallah Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Aruri için bugün özel bir cenaze töreni düzenleyeceklerini kaydeden Aruri'nin kardeşi Şahir, törene aile üyeleri ve FKDC temsilcilerinin yanısıra, diğer Filistinli grupların temsilcilerinin de katılacağını söyledi. Filistin İnsan Hakları Merkezi Başkanı Haytam El Hatip, cenazenin teslim edilmesi için 35 yıl İsrail mahkemelerinde hukuk mücadelesi verdiklerini belirtirken, Aruri'nin ailesi, İsrail Yüksek Mahkemesi'ne ve İsrail hükümetine yaptıkları tüm başvurulara rağmen, ancak 35 yıl aradan sonra dün Aruri'nin naaşına kavuşabildiklerini dile getirdi.  Filistin Ulusal Kampanya Merkezi de, İsrail içinde eylem yaparken ölen yüzlerce Filistinlinin cesedinin halen bu ülkede bulunduğunu hatırlatarak, İsrail'i Cenevre Konvansiyonu'nu ihlal etmekle suçladı. Aruri, 18 Mayıs 1976 yılında, FKDC üyesi ünlü kadın savaşçı Lina El Nablusi ile birlikte Ürdün Vadisi'nde İsrail ordusuna karşı girdiği silahlı çatışmada hayatını kaybetmişti.

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