İsrail çekilmeye başladı

Askerlerin görüntüsü yayımlandı

Olmert: Ordu en kısa sürede çekilecek

Haniye: Filistinliler, Gazze’de büyük zafer kazandı

İsrail'in önceki gece saat 02.00'den sonra başlattığı tek taraflı ateşkesin ardından Hamas tarafından sınır ötesine atılan 6 füzenin düşüş haberiyle başladı Ortadoğu'nun kaynayan kazanı Gazze'de dün sabah saatlerinde İsrail'in füzelere ateşle karşılık verdiğinin öğrenilmesiyle 22 gün süren katliam boyutundaki savaşın bitmediğinin sinyalleri veriliyordu.İsrail Ordusu'nun Gazze kentlerinden çekilme görüntülerinin uluslararası haber ajanslarına düşmesinden birkaç saat sonra ise Gazze'deki insanlık dramını en azından hafifletecek müjdeli haber geldi. Hamas dün İsrail askerlerinin Gazze'den çekilmesi için bir haftalık süre tanıdığını açıklayarak ateşkes ilan ettiğini bildirdi.Tam da bu saatlerde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün de katılımıyla Mısır'ın Şarm El Şeyh kentinde yapılan Gazze Zirvesi başlamıştı.İsrail Kanal 10 televizyonu, İsrail tanklarının çekilişini ve sınıra doğru ilerleyen piyade askerlerinin görüntüsünü yayınladı.Gazze'ye üç hafta süren saldırılarının ardından dün gece yarısı tek yanlı ateşkes ilan eden İsrail, Hamas'ın yeniden silahlanmasını önleyecek düzenlemeler yapılırken askerlerinin bir bölümünü Gazze'de tutacağını açıklamıştı.İsrail Başbakanı Ehud Olmert, askeri güçlerini mümkün olan en kısa sürede Gazze'den çekmek istediğini söyledi.Olmert, yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'de kalma niyeti olmadığını ancak Hamas ile yeni bir ateşkesin kalıcı olacağına ilişkin güvence istediğini ifade etti.İsrail'in Gazze Şeridi'ne üç hafta süren saldırılarını sona erdirmesinin ardından ordu tarafından bu akşam yapılan açıklamada, askerlerin bir kısmının Gazze'den çekilmeye başladığı bildirilmişti.Gazze'ye üç hafta süren saldırılarının ardından dün gece yarısı tek yanlı ateşkes ilan eden İsrail, Hamas'ın yeniden silahlanmasını önleyecek düzenlemeler yapılırken askerlerinin bir bölümünü Gazze'de tutacağını açıklamıştı.Hamas da bugün bir haftalık ateşkes ilan ettiğini bildirmişti.İsrail ordusunun Gazze'de yaptığı 3 aşamalı saldırıda 1200'ü aşkın Filistinli yaşamını yitirmiş, şehir bir enkaza dönmüştü. Saldırda ölenlerin 400'e yakını çocuktu.Bu arada Hamas'ın Başbakanı İsmail Haniye, Filistinlilerin, Gazze'de ''büyük bir zafer kazandığını'' iddia etti.Haniye, İsrail'in tek taraflı ateşkes ilan etmesinden sonra televizyondan yaptığı ilk açıklamasında, ''Allah, bir fraksiyon ya da bir partiye değil, bizlere, halkın tamamına büyük bir zafer bahşetti'' ifadesini kullandı.Haniye, ''İsrail ordusunun saldırılarını durdurduk ve düşman hiçbir hedefine ulaşamadı'' dedi.İsrail'in Gazze Şeridi'ne havadan ve karadan 22 gün süren saldırılarında en az bin 300 kişi öldü, binlerce insan yaralandı.