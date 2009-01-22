İsrail çekildi ama Gazzeliler trajedi yaşıyor



İnsani yardım alamadılar

En çok çocuklar korktu

Temel ilaçlar bulunmuyor

Elektrik yok

İsrail'in 22 gün süreyle Gazze şeridi'nde sürdürdüğü operasyonda çoğu çocuk ve kadın 1300 dolayında Filistinli ölmüş, 5 bin 500 dolayında Filistinli de yaralanmıştıSavaş dönemi Gazze Şeridi'nde, yaşamın nasıl etkilendiği, küçükten büyüğe insanların çektiği korkular, elektrik, su ve benzeri yaşamsal ihtiyaçların eksikliği ve insani yardımların insanlara ulaşamaması rakamlarla da ortaya konuldu.Care International adlı insani yardım ajansı tarafından yapılan bir ankete yanıt verenlerden yüzde 89'u, bölgede İsrail'in "Dökme Kurşun" adlı operasyonunun başlatıldığı 27 Aralık'tan bu yana hiçbir insani yardım almadıklarını söylediler.Care International'a göre bu, Gazze'de daha çok yardıma ve yardım personeline gereksinim olduğunun, ayrıca insani yardım maddelerinin, inşaat malzemesinin ve ticari malların girişine olanak sağlamak için sınırların tümüyle açılması gerektiğinin açık bir göstergesi.Araştırma çerçevesinde, Gazzeliler'e insani ihtiyaçlarıyla ilgili sorular yöneltildi, elektrik, su ve kanalizasyon sistemleriyle ilgili durum, nakit, gıda ve ilaç darboğazı, savaşın çocuklar üzerindeki psikolojik etkisi, komşularında veya akrabalarında yaşayan, yerlerinden olmuş insanların durumları soruldu.17-19 Ocak tarihleri arasında telefon görüşmesi yoluyla yapılan araştırmada, 18 yaş ve üzerindeki 525 kişiyle konuşuldu.Care International'ın, Alpha International adlı araştırma şirketiyle birlikte yaptığı ankete göre, yanıt verenlerin yüzde 89'u, hiçbir insani yardım alamadıklarını bildirdiler.Yanıt veren ailelerin yüzde 95'i, çocukların çok büyük korku yaşadıklarını belirtirlerken, çocukların yarısından fazlasında (yüzde 62) yataklarını ıslatma, yüzde 64'ünde yaygın zayıflık, yüzde 73'ünde sinir bozukluğu, yüzde 61'inde saldırganlıkta artış, yüzde 87'sinde uykusuzluk, yüzde 79'unda kabus, yüzde 57'sinde ise başağrısı görüldüğü ortaya çıktı.Ailelerin yüzde 56'sı, evlerinden olanları ağırladıklarını belirtirlerken, bunların yüzde 76'sı genellikle akrabaları, arkadaşları veya komşularından 1 ila 20 kişiyi barındırdıklarını söylediler. Ailelerin yüzde 42'sinin evlerinden olma nedeni ise evlerinin tümüyle yıkılması veya hasar görmesi olduğu saptandı.Ankete katılanların yüzde 56'sı, antibiyotik, ateş düşürücü ilaç, şeker ve kalple yüksek tansiyon gibi hastalıklara karşı temel ilaçlara ulaşmada sorun yaşadıklarını dile getirdiler.Gazze'de ankete görüş belirten ailelerin yüzde 32'si, suyu en önemli ihtiyaç maddesi olarak belirtirlerken, yüzde 71 oranındaki çoğunluk, içme suyuna fiyatların çok yükselmesi, su tankerlerinin gelmemesi, su şebekesinin hasar görmesi ve benzeri nedenlerle erişemediklerinden yakındılar.Yüzde 47 oranındaki bir grup da mahallerinde çöp toplanmadığını, yüzde 67'si çöplerini sokağa attıklarını ve bunun da sağlıktaki riskleri artırdığını belirttiler.Gazze Şeridi'nin uzun süredir en büyük sorunları arasında yer alan elektrik konusunda da kimi bölgelerde bu hafta içinde tamir çalışmalarının yapılmasına karşın, ailelerin yüzde 86'sı her zaman veya genellikle elektrik yokluğu çektiklerini ifade ettiler.Gıdayla ilgili sorularda, yüzde 86 oranındaki grup, nakit sıkıntısı çektiklerini ifade ederlerken, yanıt verenlerin yarısı yiyecek sorununu en önemli ihtiyaç olarak gösterdi. Yüzde 84 oranındaki bir grup, yiyecek maddelerine ulaşmada zorluk çektiklerini ifade ederlerken, en fazla talep edilen gıda maddeleri un, ekmek, şeker, pirinç, et ve çocuk maması gösterildi.Care International, arada kimi kesintiler olmakla birlikte, 1948'den bu yana İsrail, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde çalışan bir sivil toplum kuruluşu.