'İsrail casus uçaklarına izin verdik'

T24 - Hava Kuvvetleri Komutanlığı, İsrail'e ait iki Gulfstream tipi askeri uçağına, 17 Mart 2010 tarihinde Türk hava sahasından üst uçuş izni verildiğini bildirdi.



Hava Kuvvetleri Komutanlığının internet sitesinde yer alan duyuruda, bazı basın yayın organlarında İsrail'e ait iki casus uçağının Türk hava sahasından geçerek, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bir operasyona katıldığı yönünde haberler yer aldığı hatırlatıldı.



Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığının 4 Mart 2010 tarihli yazısı ile İsrail'in iki Gulfstream tipi askeri uçağına, İsrail'in Nevatim- Macaristan'ın Budapeşte-Bulgaristan'ın Varna-İsrail'in Nevatim güzergahında 17 Mart 2010 tarihinde Türk hava sahasından üst uçuş izni verilmesi talebi alındığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



''Genelkurmay Başkanlığının müsaadesi ile söz konusu uçaklara Türkiye Havacılık Bilgi Yayını'nda (AİP) belirtilen kurallara uyması, Türk hava sahasında hava yollarını kullanması, havada yakıt ikmali yapmaması, foto, keşif ve istihbarata yönelik elektronik teçhizat bulundurmaması koşulları ile uçuş izni verilmiştir.



Bu kapsamda; İsrail'e ait iki Gulfstream tipi askeri uçak, 17 Mart 2010 Çarşamba günü Türk hava sahasına güneybatı kısmında bulunan 'Tombi' noktasından saat 09.35'te giriş yapmış ve kuzeybatı kısmında bulunan 'Makol' noktasından saat 10.30'da terk etmiştir. Aynı uçaklar dönüş rotasında Türk hava sahasına 'Rixen' noktasından saat 13.30'da giriş yapmış ve 'Tombi' noktasından saat 14.20'de terk etmiştir.''