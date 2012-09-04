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Dünya

İsrail, camide içki festivali için geri adım attı

İsrail'de tarihi Beersheva (Bi'r Seba) Camisi avlusunda düzenlenmesi planlanan içki festivalinin cami avlusu dışında yapılacağı açıklandı

04 Eylül 2012 22:30

 

Tarihi Beersheva Camisi Müzesi Müdürü Dr. Dalia Manor, 5 ve 6 Eylül tarihlerinde Osmanlı camisinin avlusunda yapılması planlanan içki festivalinin cami avlusu dışına alındığını bildirdi. Manor, kararın Beersheva Belediye Meclisi tarafından alındığını ve kendisine henüz tebliğ edildiğini belirtti. 
 
Öte yandan İsrail 'deki Araplar, içki festivalini protesto gösterisini iptal edebileceklerini duyurdu. Cami avlusunda düzenlenmesi planlanan içki festivalini protesto etmeye hazırlanan Nekab Arapları Komitesi üyesi Sakr Ebu Sa'luk, İsrail 'in söz konusu festivali cami avlusunun dışına alması üzerine protesto gösterisinden vazgeçmeyi düşündüklerini bildirdi. 
 
Ebu Sa'luk, " İsrail bu kararı, Filistin yönetiminin girişimi, İslam ülkelerinin, özellikle Türkiye 'nin desteği ve İsrail 'deki Arap toplumunun çabaları sonucunda aldı" dedi. İsrail 'de içki üretimi yapan 30 firmanın katılacağı ve 2 gün sürecek içki festivalini protesto etmek için yarın akşam bir gösteri düzenlenmesi planlanıyor.
 

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