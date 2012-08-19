İsrail, camide içki festivali düzenleyecek

İsrail, 5 Eylül'de Beersheba Camii'nde içki festivali düzenleyeceğini duyurdu. Müslümanlar festivalin iptal edilmesi çağrısında bulundu.



1948 Filistin İslami Hareketi Başkan Yardımcısı Şeyh Kemal el-Hatib, Beersheba Camii'nde yapılacağı duyurulan içki festivalinin iptal edilmesi çağrısında bulundu.

Kemal el-Hatib, söz konusu festivalin camide yapılmasını engellemek için sadece yasal yollara başvurmayacaklarını, geniş çaplı protesto gösterileri düzenleyeceklerini belirtti.

"İçki festivalinin camide yapılması, İsrail'in ne derece çirkinleştiğini ortaya koymaktadır" diyen Hatib, İsrail'i "dini ve mukaddesatı bilinçli olarak kirletmeye çalışmakla" suçladı.

Hatib, "İsrail Yüksek Mahkemesi'nin bu caminin İslam müzesine dönüştürülebileceği yönünde verdiği karara karşı çıkmıştık. Beersheba Belediyesi bununla kalmayıp şimdi de camide içki festivali düzenlemeye çalışıyor" dedi.

Beerşeba Belediyesi, bu yıl altıncısı düzenlenecek ve iki gün sürecek içki festivalinin 5 Eylül'de Beersheba Camii'nde yapılacağını duyurmuştu. Festivale içki üretimi yapan 30 İsrail şirketinin katılacağı açıklanmıştı.

Organizatörlerin verdiği bilgiye göre, caminin olduğu yere masalar ve sandalyeler konulacak, festival akşamlarında İsrail'in meşhur sanatçılarının katılımıyla müzik programı düzenlenecek.

Cami, Osmanlı döneminde görev yapan Beersheba Kaymakamı Asıf bey zamanında inşa edildi.