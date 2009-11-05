İsrail Büyükelçisi'ne Trabzon'da saldırı

Başkanı ziyarette de eleştirildi

Başbakan Bakırcı'yı aradı

Bakırcı: Koruma makam odasındaydı

KTÜ Rektörlüğü'nü ziyaret etmek isteyen Levy, rektörlük binası önünde, KTÜ Öğrenci Kolektifi üyesi yaklaşık 20 öğrenci tarafından protesto edildi.Araçtan inmeyen Levy'nin aracına yumurta atan öğrenciler, araya giren korumalar ve özel güvenlik elemanlarınca yatıştırılmaya çalışıldı. Sakinleşmeyen öğrencilerin tepkisi sürünce, Levy rektörlüğe giremeden üniversiteden ayrıldı.Olay yerinde oturma eylemi yapan öğrenciler, dağılmaları yönündeki talebi yerine getirmeyince, çevik kuvvet polisleri müdahalede bulundu ve öğrencileri gözaltına aldı.Levy, protestocu grubun gözaltına alınmasının ardından tekrar rektörlüğe geldi. Levy burada, KTÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özen'i ziyaret etti. Görüşmenin sonunda Özen, Büyükelçi Levy'e Osmanlı motifleri taşıyan fincan takımı hediye etti.Levy, kendisini izleyen basın mensuplarına binaya girişte Türkçe olarak "Merhaba", binadan ayrılırken de "Teşekkür ederim" dedi. Bu arada Levy ile korumalarının araçlarında, protesto için atılan yumurtaların izlerinin durduğu gözlendi.Levy, dün de Rize'de AK Partili Belediye Başkanı Halil Bakırcı'nın eleştirilerine maruz kalmıştı. Kendisini ziyarete gelen elçiye, "İsrail'in yayılmacı politikası var olduğu sürece Türk halkının İsrail'e bakışı pek değişmez. İsrail'in komşularına bakışını değiştirmeli" diyen Bakırcı, Levy ülkesini savununca eleştirilerini sürdürmüştü. Levy, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, tavır nedeniyle hayal kırıklığına uğradığını söylemişti.Olayın basına yansıması üzerine Başbakan Erdoğan Bakırcı'yı arayarak diyalogu sordu. Bakırcı, "İfadelerim karşılıklı sohbet sırasında gelişti. Hazırlıklı ve planlı değildi" dedi.Bakırcı, görüşme sırasında Büyükelçi'nin İsrailli korumasının makam odasına girdiğini de belirtti. Bakırcı buna tepki göstererek, "Türk polis korumaları makam odasının giriş kapısında bekledi. Ama İsrailli koruma odaya girdi, ayakta bekledi. Nerede görülmüş böyle bir davranış? Bu nezaketsizliktir" dedi.Bakırcı, Başbakan Erdoğan'ın herhangi bir değerlendirmede bulunup bulunmadığı konusunda ise açıklama yapmadı.