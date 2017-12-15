İsrail Büyükelçisi'nden Merkel'e Kudüs tepkisi

İsrail'in Berlin Büyükelçisi Jeremy Issacharoff, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Kudüs konusundaki tutumunu eleştirdi. Büyükelçi Berlin'de düzenlenen İsrail karşıtı gösterilere de değinen Büyükelçi Issacharoff, Almanya'daki protestolarda bayrak yakılmasının yasaklanmasını talep etti.

Funke Medya Grubu'nun gazetelerine açıklama yapan Issacharoff, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığı kararı kabul etmeyen Alman federal hükümetini eleştirdi.

Issacharoff, "Evet, bu beni hayal kırıklığına uğrattıı" diyerek, Merkel’in Kudüs konusunda Trump’ın pozisyonunu paylaşmamasından üzüntü duyduğunu ifade etti.

Trump'ın, Kudüs'ün gerçeğine bağlı kalmaktan öte bir şey yapmadığını söyleyen Issacharoff, "İsrail ile Filistinliler arasındaki barışçıl bir uzlaşmayı ancak Kudüs'ün başkent olarak tanınmasıyla mümkün buluyorum" şeklinde konuştu.

“Bayrak yakmak yasaklanmalı”

Büyükelçi Issacharoff, Trump'ın Kudüs kararı sonrası Berlin'de düzenlenen İsrail karşıtı gösterileri de eleştirdi. Büyükelçi, "Hangi ülke olursa olsun, bayrak yakmak, oldukça büyük sembolik anlamı olan bir eylemdir ve yasaklanmalıdır" dedi.

"Bayrak yakanların, İsrail'in varlık hakkını tanımadığını" belirten Issacharoff, bayrak yakmanın yasaklanması gerektiğini söyledi. Geçen hafta sonu Berlin'de düzenlenen İsrail karşıtı gösterilerde, protestocular kendi yaptıkları ve elle çizdikleri bir İsrail bayrağını yakmıştı.

İsrail bayrağının yakılması Almanya'da büyük tepki görmüştü. Alman ceza kanununa göre yabancı devletlere ait bayrakları yakmak suç sayılıyor. Ancak Berlin'de yakılan bayrak, protestocular tarafından elle çizilldiği ve büyükelçilik binasında asılı olmadığı için cezai yaptırımı kapsamıyor.

Olayın ardından Başbakan Merkel, “Yahudi karşıtığına her türlü araçla karşı koyacakları” açıklamasını yaparken, hemen tüm partilerden siyasiler İsrail bayrağı yakılmasının, Almanya için bir “utanç” olduğunu belirterek, ceza kanunun ilgili maddesinin değiştirilmesini talep etti.

Trump'ın Kudüs kararı sonrası Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle İstanbul'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesinde ise Doğu Kudüs, Filistin'in başkenti olarak tanındı.

dpa/Reuters, GA/CÖ

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