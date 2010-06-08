İsrail Büyükelçisi toplantıyı terk etti

T24- İstanbul'da düzenlenen Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın (AİGK/CICA) devlet ve hükümet başkanları zirvesinde İsrail Büyükelçisi Gabi Levy kapalı oturumu terk etti.

Levy'nin İran Cumhurbaşkanı Mahmut Ahmedinejad'ın çok sert konuşması üzerine toplantıdan ayrıldığı bildirildi. Levy'nin zirvenin diğer oturumlarına katılması bekleniyor.

Diplomatik kaynaklar, Ahmedinejad'ın sert konuşmasının beklendiğini ve bu durumda İsrail büyükelçisinin ayrılmasının da sürpriz olarak görülmediğini söyledi.

İstanbul Çırağan Sarayı'ndaki zirve aile fotoğrafının çekilmesinin ardından saat 13:00 sularında başladı. Zirvenin saat 17:00 sularına kadar sürmesi planlanıyor.

Diğer yandan Türkiye'nin AİGK/CICA zirve sonuç bildirgesine İsrail'in Gazze'ye yardım gemisine operasyonunu kınayan sert bir bölüm eklenmesi çabaları sürüyor. Ancak bu çabaların AİGK/CICA'nın üyesi İsrail'in itirazlarına takıldığı belirtiliyor.

Bu durumda, söz konusu kınamanın zirve sonunda yapılacak başkanlık açıklamasında yer alması bekleniyor.