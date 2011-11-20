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Dünya

İsrail Büyükelçisi Levanon yeniden Mısır'da KAHİRE (A.A)

20 Kasım 2011 13:42

-İsrail Büyükelçisi Levanon yeniden Mısır'da KAHİRE (A.A) - 20.11.2011 - Mısır'da Eylül ayında başlayan İsrail karşıtı gösteriler sonucu ülkeyi terk etmek zorunda kalan İsrail Büyükelçisi Yitzhak Levanon'un tekrar Kahire'ye döndüğü bildirildi. İsmi gizli kalmak koşuluyla konuşan havayolu yetkilileri, Levanon ile diğer İsrail Büyükelçiliği çalışanlarının, bugün İstanbul üzerinden Kahire'ye döndüğünü belirtti. Mısır'da geçen Eylül ayında düzenlenen gösteriler, Sina çölünden İsrail'e sızan Filistinli militanların peşine düşen İsrail askerlerinin Sina'da ateş açarak 6 Mısırlı askeri öldürmesi üzerine başlamıştı. Levanon ve Büyükelçilik çalışanları, olayın ardından başkent Kahire'de düzenlenen şiddetli protesto gösterileri nedeniyle ülkeyi terk etmek zorunda kalmış ve göstericilerin düzenlediği saldırıda İsrail Büyükelçiliğinde hasar meydana gelmişti. İsrailli güvenlik heyetleri, son iki ayda Mısır'a gelerek, Levanon'un tekrar Mısır'a dönmesi ve elçilik binasının Kahire'deki başka bir yere taşınması konusunda Mısırlı yetkililerle görüşmelerde bulunuyordu.

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