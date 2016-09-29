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İsrail Büyükelçiliği saldırganı için akıl sağlığı raporu istendi

İsrail Büyükelçiliği önünde bıçaklı saldırı girişiminde bulunan Osman Nuri Çalışkan güvenlik güçleri tarafından vurularak etkisiz hale getirilmişti

29 Eylül 2016 00:00

İsrail Büyükelçiliği önünde bıçaklı saldırı girişiminde bulunan ve güvenlik güçlerince vurularak yaralı ele geçirilen Osman Nuri Çalışkan'ın akıl sağlığının yerinde olup olmadığına dair rapor talep edildi.

İsrail Büyükelçiliği önünde elindeki bıçakla güvenlik güçlerinin "Dur" ihtarına uymadığı için vurularak yaralı ele geçirilen Çalışkan'ın tedavisi sürüyor. Çalışkan'ın hastanede Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince alınan ilk ifadesinde saldırıyı ‘dini ve vicdanı duyguları ile kendisinin gerçekleştirdiğini', herhangi bir grup ya da terör örgütüyle bağı bulunmadığını söylediği, tutarsız tavır ve ifadeleri nedeniyle cumhuriyet savcılığınca ilgili sağlık kuruluşlarından şüphelinin akıl sağlığının yerinde olup olmadığına dair rapor talep edildiği öğrenildi.İ

Konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğü, Çalışkan'ın tedavisinin ardından adli makamlara sevk edileceği belirtildi.

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