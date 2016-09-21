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BBC Türkçe

İsrail Büyükelçiliği önünde silah sesleri

Büyükelçilik önüne protesto amacıyla iki kişinin geldiği, kısa süre sonra da silah sesleri duyulduğu ve bir kişinin yaralandığı bildiriliyor.

21 Eylül 2016 15:57

Ankara'nın Gaziosmanpaşa mahallesindeki İsrail Büyükelçiliği önünde silah sesleri duyuldu.

Doğan Haber Ajansı, olayda bir kişinin yaralandığını ve elçilik binası önüne çok sayıda polis aracının sevk edildiğini aktardı.

Olay yerine giden Habertürk televizyon kanalı muhabiri, Büyükelçilik önüne protesto amacıyla iki kişinin geldiğini ve kısa süre sonra da silah sesleri duyulduğunu kaydetti.

CNN Türk televizyonu ise elçilik önüne gelen kişilerden birisinin bıçakla saldırmaya çalıştığını, bunun üzerine güvenlik güçlerinin ateş açtığını belirtti.

İsrail Büyükelçiliği'nde hem İsrailli güvenlik güçleri, hem de emniyet mensupları görev yapıyor.

Silahı kimin ateşlediği bilinmese de açılan ateş sonucu bir kişinin yerde hareketsiz yatarken görüldüğü ifade ediliyor.

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