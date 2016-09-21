Ankara'nın Gaziosmanpaşa mahallesindeki İsrail Büyükelçiliği önünde silah sesleri duyuldu.

Doğan Haber Ajansı, olayda bir kişinin yaralandığını ve elçilik binası önüne çok sayıda polis aracının sevk edildiğini aktardı.

Olay yerine giden Habertürk televizyon kanalı muhabiri, Büyükelçilik önüne protesto amacıyla iki kişinin geldiğini ve kısa süre sonra da silah sesleri duyulduğunu kaydetti.

CNN Türk televizyonu ise elçilik önüne gelen kişilerden birisinin bıçakla saldırmaya çalıştığını, bunun üzerine güvenlik güçlerinin ateş açtığını belirtti.

İsrail Büyükelçiliği'nde hem İsrailli güvenlik güçleri, hem de emniyet mensupları görev yapıyor.

Silahı kimin ateşlediği bilinmese de açılan ateş sonucu bir kişinin yerde hareketsiz yatarken görüldüğü ifade ediliyor.