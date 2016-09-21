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İsrail Büyükelçiliği önünde bıçaklı saldırı girişimi!

Bıçaklı saldırı girişiminde bulunan kişi bacağından vuruldu

21 Eylül 2016 15:47

Ankara'da İsrail Büyükelçiliği önünde bıçaklı saldırı girişimi yapan bir kişi, polislerce bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen saldırgana ait olduğu belirtilen çanta bomba imha ekipleri tarafından incelendi. Saldırganın 1978 Konya doğumlu Osman Nuri Çalışkan olduğu ve polisteki ilk ifadesinde "Ortadoğu'daki kanı durdurmak için yaptım" dediği de öğrenildi. Ankara Valiliği, saldırganın örgüt bağlantısının bulunmadığını duyurdu. Polis, saldırganın akıl sağlığının yerinde olmadığı ihtimali üzerinde duruyor.

İlk gelen bilgilere göre elçilik önünden birkaç defa geçen saldırgan daha sonra binaya girmeye çalıştı. Güvenlik görevlilerinin müdahale ettiği kişi bacağından vuruldu. Olayla ilgili olarak terör polisinin inceleme başlattığı öğrenildi. Olay sırasında elçilik çalışanlarının sığınağa girdiği ve güvende oldukları belirtildi.

Associated Press ajansına konuşan İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Emmanuel Nahshon, elçiliğe girmeye çalışan bıçaklı kişinin vurulduğunu ve hafif şekilde yaralandığını söyledi. Nahshon, tüm elçilik personelinin güvende olduğunu belirtti.

İsrail Büyükelçiliği'ne girmeye çalışan kişinin 1978 yılında doğan Osman Nuri Çalışkan olduğu ifade edilirken, olayda saldırganın elinde çantayla tekbir getirerek elçiliğe doğru koşmaya başladığı belirtildi. Saldırganın ilk ifadesinde; "Ortadoğu'daki kanı durdurmak için yaptım" dediği öğrenildi.

Bu arada Ankara Valiliği yaralı ele geçen saldırganın herhangi bir örgütle bağlantısının bulunmadığını duyurdu.

 

Maslahatgüzar: Yoldaydım

 

İsrail maslahatgüzarı Amira Oron, saldırının gerçekleştiği sırada Büyükelçiliğe gitmek üzere yolda olduğunu ifade etti. NTV’ye konuşan Oron, İstanbul Valisi ile görüştükten sonra saldırı haberini yolda aldığını belirtti. Amira Oron olayla ilgili olarak anında müdahalede bulunan polise teşekkür etti.

 

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