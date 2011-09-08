-İsrail Büyükelçiliği Müsteşarı Aphek Türkiye'den ayrıldı İSTANBUL (A.A) - 08.09.2011 - Gazze'ye insani yardım götüren ''Mavi Marmara'' gemisine yönelik düzenlenen saldırıdan dolayı özür dilemeyen İsrail ile diplomatik ilişkilerin ikinci katip düzeyine düşürülmesinin ardından İsrail'in Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Ella Aphek, Türkiye'den ayrıldı. Türk Hava Yollarının tarifeli uçağıyla Ankara'dan İstanbul'a gelen, İstanbul'dan da THY uçağıyla Tel Aviv'e giden Büyükelçilik Müsteşarı Ella Aphek, Atatürk Havalimanı'ndan hareketinden önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Türkiye'deki görevini tamamlayarak İsrail'e döndüğünü ifade eden Aphek, ''Türkiye'den ayrıldığım için üzgünüm. Yahudiler ve Türkler eski zamandan beri arkadaş. Türkiye'yi seviyorum, Türkiye'de çok mutluydum. Burada herkes çok hoş. Burada arkadaşlarım vardı. Bunlar politik, bu bir taraf. Arkadaşlar hoş, Türkiye güzel bu da başka taraf'' dedi. Aphek, iki ülke ilişkilerinde gelinen son noktayı nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine de ''Olanlar politik. Politika çok zor. Ümit ederim ilişkiler düzelecek'' yanıtı verdi. İsrail'e döndüğünde neler yapacağı sorulan Aphek, ''Dışişleri Bakanlığında diplomatlık görevime devam edeceğim'' dedi. Aphek, ''Türkiye'ye yeniden gelmek ister misiniz?'' şeklindeki soru üzerine, ''Evet. Diplomat olarak da turist olarak da Türkiye'ye gelmek isterim. Türkiye çok güzel'' diye konuştu. Türkiye'de bir yıldır görev yaptığını kaydeden Aphek, 30 yıldır diplomatlık yaptığını, İsrail'de ailesinin yanına döneceğini söyledi. İstanbul'dan ayrılırken beraberinde Türk lokumu götüren Ella Aphek, uçağa binerken basın mensuplarına el sallayarak ''Güzel fotoğraflarımı çekin'' dedi.