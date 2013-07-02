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Dünya

İsrail Büyükelçiliği konsolosluk hizmeti veremediğini açıkladı

Başbakan'ın Gazze ziyareti öncesinde İsrail Büyükelçiliği konsolosluk hizmeti veremediklerini açıkladı

02 Temmuz 2013 18:18

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın önümüzdeki günler için planlanan Gazze ve Ramallah ziyaretleri öncesinde İsrail Büyükelçiliği vize işlemlerini durdurdu. İsrail'in kontrolünde olan Ramallah'a gidişlerde İsrail vizesi alınması gerekirken, İsrail Büyükelçiliği "Dışişleri Bakanlığı'ndaki iş yavaşlatma nedeniyle konsolosluk hizmetlerinin yeni bir talimata kadar verilemediğini"  açıkladı

İsrail Büyükelçiliği, vize başvurusunda bulunan Türk vatandaşlarına, İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndaki iş yavaşlatma nedeniyle konsolosluk hizmetlerinin yeni bir talimata kadar verilemediğini açıkladı. İsrail Büyükelçiliği'nden vize başvurusu yapanlara verilen yazılı dökümanda ayrıca, "Büyükelçiliğimiz, meydana gelen olumsuzluk nedeni ile üzüntülerini ifade eder. en kısa zamanda size hizmet vermeyi ümit ederiz" denildi

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