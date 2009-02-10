İsrail bugün sandık başında

Seçime nasıl gelindi?

34 parti katılıyor

Ateşkesten sonra seçim ortamı canlandı



'Şeytan'a destek

Sandıklar, akşam saat 22.00'de kapanacak. Ancak, nüfusu 350'den az olan küçük Yahudi yerleşimlerinde oy verme işlemi 20.00'de sona erecek. Hastaneler ve cezaevleri dahil, 9 bin 300'e yakın sandıkta oy kullanılacak.2006 yılı başında yapılan son seçime göre, ülkede seçmen sayısı yüzde 5 dolayında arttı.Sınır polisleri ile silah altına çağrılıp, henüz seçim yerine ulaşamayan yedek askerler için ise seçim sandıkları iki gün önce açıldı.Erken genel seçimlerin İsrail'e maliyetinin 206 milyon Şekel'e (yaklaşık 52 milyon dolar) mal olacağı belirtiliyor.Netanyahu (solda) ve rakibi Tzipi Livni2010 yılında yapılması gereken seçimlerin bir yıl öne alınması süreci, İsrail Başbakanı Ehud Olmert'in, hakkındaki yolsuzluk ve rüşvet suçlamaları nedeniyle Başbakanlıktan istifa etmesi ve partisi Kadima'nın başkanlığına da aday olmayacağını açıklamasıyla başladı.Olmert'in yerine Kadima başkanlığına seçilen Dışişleri Bakanı Tzipi Livni, Cumhurbaşkanı Şimon Peres tarafından verilen hükümeti kurma görevinde başarısız olunca Peres erken seçim çağrısında bulundu ve parlamento, oylama için 10 Şubat tarihini belirledi.İsrail yasalarına göre seçimler dört yılda bir, nispi temsil esasına göre yapılıyor. 18 yaşını tamamlamış her vatandaşın seçme hakkına sahip olduğu ülkede, İsrailli Arapların da içinde bulunduğu tüm etnik gruplar da dahil olmak üzere, tüm vatandaşlar seçime katılabiliyor. 21 yaşını doldurmuş, sabıka kaydı bulunmayan her İsrailli, seçilme hakkına sahip.120 sandalyeli Knesset'te, bir partinin temsil edilebilmesi için, oyların asgari yüzde 2'sini toplaması gerekiyor.Seçime girecek olan partiler adaylarını ön seçimle belirliyor.Bu seçimlere 34 parti katılacak. Bunlar arasında Kadima, Likud - Ahi, İşçi partisi (Ha'Avoda) Yisrael Beiteinu, Şas, Meretz ve Yeni Hareket, Birleşik Tevrat Yahudiliği, Ulusal Birlik, Habayit Hayehudi, Arap partilerinden Balad, Hadaş, Birleşik Arap Listesi (Ra'am) - Ta'al yer alıyor.Yeni partiler arasında "Koah Lehaşpia (Etkinin Gücü), engelliler için kurulan tek parti olan Tzabar, İsraelim gibi partiler var.Seçimlere katılacaklar arasında Soykırım kurbanlarının çıkarlarını savunma, marihuana için serbesti sağlama, boşanmış erkeklerin hakları için mücadele verme amacıyla kurulan partiler de var.Son seçimde, bu tür küçük partiler için oy kullananların sayısı 180 bini buldu. Ancak, bu partiler yüzde 2 oy barajını aşamadığı için hiçbiri meclise temsilci sokamadı.Halen Knesset'te üyeleri bulunan 12 partinin de, bu seçimlerde parlamentodaki varlıklarını sürdürecekleri tahmin ediliyor.Seçimlerle oluşacak yeni parlamento, ilk toplantısını 2 Martta yapacak. Kurulacak hükümetin güvenoyu alabilmesi için, 120 üyeli parlamentoda 61 üyenin desteğini sağlaması gerekiyor.Seçim kampanyalarına 27 Aralık'ta Gazze Şeridi'ne düzenlenen 3 hafta süreli operasyondan önce başlanan İsrail'de, söz konusu süre içinde seçim adeta unutuldu, hatta ara ara seçimin ertelenmesi çağrıları yapıldı. Ancak, 18 Ocakta önce İsrail'in ardından Hamas'ın tek taraflı ateşkes kararı almalarıyla, ülke seçim ortamına hızlı bir dönüş yaptı.Seçim kampanyaları döneminde sağ kanat liderlerinden Avidor Lieberman'ın Yisrael Beiteniu partisi, "Sadık olmadan vatandaş olamazsınız" sloganı ve aşırı sağ söylemi ile tartışmaların odağına oturdu.Partisi ve Lieberman'ın kendisi özellikle genç seçmenlerden büyük destek görüyor ve partisi, İşçi Partisini de geride bırakıp Likud ve Kadima'nın ardından Meclis'te en fazla sandalyeye sahip üçüncü parti olacak gibi gözüküyor.Siyasi yorumcular, 2009 seçiminin "hikayesini" Avigdor Lieberman'ın yazacağını söylüyorlar.Lieberman (50), eski Sovyetler Birliği göçmeni. Moldova'da doğan Lieberman, 1978 yılında İsrail'e göç etti. Aşırı sağda yer alan bir çok liderin aksine, Filistinlilerle iki devletli çözüme destek veriyor. Buna karşılık İsrail'de Arapların yoğun yaşadığı yerlerle, Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimleri için karşılıklı toprak takası istiyor. Böylece, İsrail nüfusundaki Yahudi oranını arttırmayı amaçlıyor.Bu arada, aşırı dindar kesimin yoğun olarak yaşadığı Kudüs'te, Kadima'nın çoğu posterlerinde, parti başkanı ve Dışişleri Bakanı Tzipi Livni'nin yüzü kazındı veya boyalarla kapatıldı.Geçmiş dönemlerde ve belediye seçimlerinde de aşırı dinci toplumdan bazı gruplar, kadın resimlerinin afişlerde yer almasına tepki göstermişler, belediye otobüslerine kadın adayların resimlerinin asılmasına izin verilmemişti.Likud, seçim posterlerinde, Kadima lideri Tzipi Livni'nin başı ellerinin arasında düşünen bir resmini de kullandı ve resmin altındaki yazılarda, Livni'nin güvenlik sorununun üstesinden gelemeyeceğine atıf yapılan "güvenlik, ona bir beden bol gelir" sloganları kullanıldı.Livni ise "Farklı bir Başbakan" sloganını kullandı.Aşırı dinci kesimin partilerinden Şaş'ın ruhani lideri Haham Ovadya Yosef ise Lieberman'a ve partisine adeta savaş açtı; Lieberman'ı "Şeytan" olarak tanımladı.Yosef, partisinden bu partiye seçmen kaçışını önlemek için, Avigdor Lieberman'ın partisine kim oy verirse asla affedilmeyecek bir şekilde günaha girmiş olacağı uyarısını yaptı.Haham, açıklamalarında, İsrail Evimiz için "Kim ki asimilasyonu savunan, domuz eti satışından yana olan bir partiye oy vermeyi düşünüyorsa bilsin ki, altından kalkamayacağı bir günaha girecektir ve bu günah asla affedilmeyecektir" deyip, bu partiye destek verenlerin aslında "Şeytan'a destek vermiş olacağını" ifade etti.Şas'ın Lieberman'a yönelik asıl eleştirilerinden biri de Lieberman'ın medeni nikah yapılmasına verdiği destek. İsrail devletinin kuruluşundan bu yana İsrailli Yahudilerin tüm evlilik ve boşanmaları hahamlıkların yetkisinde.Tüm bunlara karşın Şas partisinden bir kaynak, partinin Lieberman'a en az 2 sandalye kaptırdığı tahmininde bulundu. Şas'ın halen mecliste var olan 12 olan sandalye sayısı, anketlere göre seçimden sonra 10'a düşecek.