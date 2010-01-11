İsrail bu sefer de 'Kurtlar Vadisi'ni' uyardı

T24- İsrail, Ankara ile kriz yaşanmasına neden olan“Ayrılık” dizisinin ardından bu kez de “Kurtlar Vadisi Pusu”ya yönelik diplomatik kanallardan bir protesto girişiminde bulundu.



Daha önce TRT'de yayınlanan Gazze konulu “Ayrılık” dizisini protesto eden İsrail, bu defa “Kurtlar Vadisi Pusu”nun önceki hafta gösterilen bölümüne ilişkin olarak harekete geçti.



Yedioth gazetesinin internet sitesinde yer alan habere göre, İsrail Dışişleri Bakanlığı, konu hakkında bilgi almak için Tel Aviv Büyükelçisi Oğuz Çelikkol'u Bakanlığa çağırdı. Anadolu Ajansı, Bakanlık'taki görüşmede İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Danny Ayalon'un, Çelikkol'a diziden duydukları rahatsızlığı ve üzüntüyü ilettiğini bildirdi.





'Hep siz mi suç işleyeceksiniz?'

"Kurtlar Vadisi Pusu" dizisinde İsrail'in tepkisini çeken olay şöyle gelişti. Polat Alemdar, Memati'nin oğlunu kurtarmak için İsrail Büyükelçiliği'ne ait bir konuta baskın yapıyordu. Polat'ın, çocuğu esir alan kişiyi başından vurduğu sırada ekranlara gelen görüntü ise İsrail'in tepkisine yol açtı. Polat'ın vurduğu kişinin başından sıçrayan kan duvardaki Davut Yıldızı'na sıçradı.

İsrail'in asıl tepkisini çeken olay ise Polat ile İsrail hesabına çalışan bir kişi arasında geçen şu diyalog oldu:

-Burası yabancı bir ülke toprağı. Savaş suçu işliyorsunuz.

-Polat: Hep siz mi savaş suçu işleyeceksiniz?