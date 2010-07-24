İsrail, BM'nin soruşturma ekibine 'anlam veremedi'

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BM İnsan Hakları Komisyonu'nun, Gazze'ye yardım götüren gemilere saldırmasıyla ilgili soruşturmayı yürütecek uluslararası uzmanlardan oluşan ekibi atamasının ardından, İsrail kararın "anlamsız" olduğunu yinelerken, Gazze'deki fiili Hamas Yönetimi ve El Fetih kararı memnuniyetle karşıladı. İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın bir yetkilisi, bunun acele verilmiş bir karar ve komisyonun İsrail'e karşı "saplantısının" bir parçası olduğunu söyledi.Yetkili, İsrail'in bu amaçla kurduğu Türkel soruşturma komisyonuna atıfta bulunarak, "İsrail'in şeffaf bir şekilde yürüttüğü soruşturma, örgütün soruşturmasını tümüyle gereksiz kılmaktadır" dedi.Komisyon üyelerinin ağustos ayında İsrail, Türkiye ve Gazze'de görgü tanıklarının ifadesine başvurması bekleniyor. Ancak İsrail'in bu konuda işbirliği yapıp yapmayacağı ve komisyon üyelerinin ülkeye ziyaretine izin verip vermeyeceği henüz bilinmiyor. Öte yandan Gazze Şeridi'nde yönetimi elinde bulunduran Hamas hareketinin sözcülerinden Dr. Sami Ebu Zühri, kararı memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Bunu "doğru yönde alınmış bir karar" olarak nitelendiren Ebu Zühri, İsrail'in soruşturma sonuçlarından kaçmasına izin verilmemesi gerektiğini söyledi.El Fetih de BM kararından memnun olduğunu bildirdi. El Fetih'ten yapılan açıklamada da "İşlediği savaş suçlarından dolayı İsrail'i cezalandırmanın ve İsrail'in kanunların üzerindeymiş gibi davranmasını önlemenin zamanı gelmiştir" denildi.Bu arada Ortadoğu Dörtlüsü'nün özel temsilcisi Tony Blair, Gazze'ye yardım götüren organizasyonlarının "yararlı" olmadığını söyledi. Blair, Gazze'ye yapılacak yardımlar için mevcut yardım kanallarının kullanılmasını önerdi.