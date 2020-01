İsrail: BM'nin onayına ihtiyacımız yok

Nafiz Albayrak / New York, 21 Aralık (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump’ın, \"ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıdığı ve ABD Büyükelçiliği’ni Kudüs’e taşıyacağı\" açıklamaları uluslararası bir krize yol açarken, ABD’nin desteğini arkasına alan İsrail, Birleşmiş Milletlere (BM) rest çekti. İsrail’in BM Daimi Temsilcisi Danny Danon, Genel Kurul’da yapılacak olan ve Türkiye adına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da katılacağı toplantı öncesi yaptığı açıklamada \"Kudüs’ün İsrail Devleti’nin başkenti olduğunu bilmek için uluslararası kuruluşların onayına ihtiyacımız yok\" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ve ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley’in, İsrail’in başkentini Kudüs olarak tanımayan ülkelere yağdırdıkları tehditlerin ardından, İsrail BM Büyükelçisi Danny Danon da, dünyadaki en geniş çaplı uluslararası örgütlerden biri olan BM’nin kararlarını kabul etmeyeceklerini duyurdu. Danon, bugün BM Genel Kurulu toplantısı öncesi yaptığı yazılı açıklamada, \"Filistinliler diyaloga girmek yerine yine BM’de konuşmalar yapmayı seçti. Tarihin kendisini inkar eden kararları kabul etme girişimleri anlamsızdır. Kudüs’ün her zaman Yahudi halkının başkenti olduğu, her zaman İsrail Devletinin başkenti olacağını bilmek için uluslararası organların onayına ihtiyacımız yok\" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Kudüs\'ün İsrail\'in başkenti olarak tanınmasında ABD\'ye destek vermeyen ülkelere finansal yardımı kesme tehdidinde bulunmuştu.

Trump, Beyaz Saray\'da gazetecilere yaptığı açıklamada, \"Bizden yüz milyonlarca hatta milyarlarca dolar yardım alıyorlar. Sonra da bize karşı oy kullanıyorlar. Bu oyları izliyoruz. Bırakın bize karşı oy versinler. O zaman bir sürü parayı elimizde tutmuş oluruz. Artık umurumuzda değil\" demişti.