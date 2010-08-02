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Dünya

İsrail, BM'nin komisyonuna onay verdi

İsrail, Mavi Marmara baskınını BM'nin oluşturacağı bir komisyonun araştırmasını kabul etti.

02 Ağustos 2010 03:00

T24- İsrail, Mavi Marmara baskınını araştırmak üzere Birleşmiş Milletler tarafından kurulması gündeme gelen komisyona prensipte "evet" dedi. 
    

İsrail ordu radyosunun haberine göre, Savunma Bakanı Ehud Barak, New York'ta BM Genel Sekreteri Ban Ki-Mun'la buluştu.


Barak, Ban ile görüşmesinin ardından böyle bir komisyonun kurulmasına prensipte 'evet' dedi.


Radyo ikilin görüşmesine dair detay vermedi, ancak başkanlığını Yeni Zelanda eski Başbakanı Geoffrey Palmer'in yapması beklenen komisyonda ABD, BM, Türkiye ve İsrail'den temsilcilerin görev alması bekleniyor.


BM Genel Sekreteri Ban Ki-Mun'un, İsrail'i, Mavi Marmara gemisine saldırısıyla ilgili olarak "uluslararası standartlara uygun acil, tarafsız, güvenilir ve şeffaf bir soruşturma"ya ikna etmeye çalıştığı biliniyordu.


İsrail ise olayla ilgili olarak kendi iç soruşturma komisyonunu kuracağını açıklamıştı.

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