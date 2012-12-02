T24 LogoT24 Logo
Dünya

İsrail, BM'nin Filistin kararını reddetti

Netanyahu: Bugün Kudüs'ü inşa ediyoruz ve tüm bölgelerinde inşa etmeye devam edeceğiz

02 Aralık 2012 19:16

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in Birleşmiş Milletler'in Filistin ile ilgili kararını reddettiğini söyledi.

Kudüs'te yapılan haftalık bakanlar kurulu toplantısında konuşan İsrail Başbakanı Binaymin Netanyahu, "Siyonizm'e ve İsrail devletine yapılan saldırıya yanıt, tüm bölgelerdeki yerleşim yerleri planlarını kuvvetlendirerek, hükümetin aldığı yeni yerleşim yerleriyle ilgili kararları uygulamaktır" dedi.

Netanyahu bunların kendi sözleri olmadığını, suikastte hayatını kaybeden eski İsrail Başbakanı İzak Rabin'in 1975 yılında Birleşmiş Milletler'de ırkçılık ve Siyonizm'in eşitlendiği günün ardından geliştirdiği dil olduğunu ifade etti.

 

İsrail'in stratejik haritası       

 

Netanyahu konuşmasının devamında, "Bugün Kudüs'ü inşa ediyoruz ve tüm bölgelerinde inşa etmeye devam edeceğiz; bu, İsrail devletinin stratejik haritasıdır" dedi.

Netanyahu, "Filistin otoritesi tek taraflı olarak Birleşmiş Milletler'de attığı adımla, İsrail ile yaptığı anlaşmaları ihlal etmiştir, buna göre de İsrail, Birleşmiş Milletler kararını reddetmektedir" şeklinde sözlerini sürdürdü.

 

Ankara'dan kınama

 

İsrail hükümeti, BM'de Filistin'in Cuma günü kazandığı 'gözlemci devlet' statüsünün hemen ardından Filistinlilere ait Batı Şeria bölgesi sınırlarında bulunan Doğu Kudüs'te 3 bin konutluk yeni Yahudi yerleşim yerlerinin kurulması kararını onayladı.

İsrail'in bu kararına Ankara'dan ise kınama geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in işgal altında bulundurduğu Filistin devleti topraklarında sürdürdüğü yasa dışı Yahudi yerleşimlerine Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da yenilerini ekleme kararını şiddetle kınıyoruz" denildi.

İsrail'in bu kararıyla, hem uluslararası hukuku hem de kalıcı ve adil barış zeminini bilinçli şekilde tahrip ettiği belirtildi.

Açıklamada, "İsrail'in 3 bin ilave konut inşa edilmesine onay vermesinin, Filistin'in Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 'üye olmayan gözlemci devlet' statüsü kazandığı gün gerçekleşmesi manidardır. Bu ayrıca, İsrail'in iyi niyetten yoksun ve tahrik edici tutumunu da ortaya koymaktadır" ifadelerine yer verildi.

 

ETİKETLER

netanyahuisrailfilistinbm

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24