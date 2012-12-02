İsrail, BM'nin Filistin kararını reddetti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in Birleşmiş Milletler'in Filistin ile ilgili kararını reddettiğini söyledi.

Kudüs'te yapılan haftalık bakanlar kurulu toplantısında konuşan İsrail Başbakanı Binaymin Netanyahu, "Siyonizm'e ve İsrail devletine yapılan saldırıya yanıt, tüm bölgelerdeki yerleşim yerleri planlarını kuvvetlendirerek, hükümetin aldığı yeni yerleşim yerleriyle ilgili kararları uygulamaktır" dedi.

Netanyahu bunların kendi sözleri olmadığını, suikastte hayatını kaybeden eski İsrail Başbakanı İzak Rabin'in 1975 yılında Birleşmiş Milletler'de ırkçılık ve Siyonizm'in eşitlendiği günün ardından geliştirdiği dil olduğunu ifade etti.

İsrail'in stratejik haritası

Netanyahu konuşmasının devamında, "Bugün Kudüs'ü inşa ediyoruz ve tüm bölgelerinde inşa etmeye devam edeceğiz; bu, İsrail devletinin stratejik haritasıdır" dedi.

Netanyahu, "Filistin otoritesi tek taraflı olarak Birleşmiş Milletler'de attığı adımla, İsrail ile yaptığı anlaşmaları ihlal etmiştir, buna göre de İsrail, Birleşmiş Milletler kararını reddetmektedir" şeklinde sözlerini sürdürdü.

Ankara'dan kınama

İsrail hükümeti, BM'de Filistin'in Cuma günü kazandığı 'gözlemci devlet' statüsünün hemen ardından Filistinlilere ait Batı Şeria bölgesi sınırlarında bulunan Doğu Kudüs'te 3 bin konutluk yeni Yahudi yerleşim yerlerinin kurulması kararını onayladı.

İsrail'in bu kararına Ankara'dan ise kınama geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in işgal altında bulundurduğu Filistin devleti topraklarında sürdürdüğü yasa dışı Yahudi yerleşimlerine Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da yenilerini ekleme kararını şiddetle kınıyoruz" denildi.

İsrail'in bu kararıyla, hem uluslararası hukuku hem de kalıcı ve adil barış zeminini bilinçli şekilde tahrip ettiği belirtildi.

Açıklamada, "İsrail'in 3 bin ilave konut inşa edilmesine onay vermesinin, Filistin'in Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 'üye olmayan gözlemci devlet' statüsü kazandığı gün gerçekleşmesi manidardır. Bu ayrıca, İsrail'in iyi niyetten yoksun ve tahrik edici tutumunu da ortaya koymaktadır" ifadelerine yer verildi.