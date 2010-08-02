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Dünya

İSRAİL, BM SORUŞTURMASINDA İŞBİRLİĞİNİ KABUL ETTİ TEL AVİV (A.A)

02 Ağustos 2010 20:18

-İSRAİL, BM SORUŞTURMASINDA İŞBİRLİĞİNİ KABUL ETTİ TEL AVİV (A.A) - 02.08.2010- İsrail, 31 Mayısta Mavi Marmara gemisine düzenlenen ve 9 Türk'ün öldüğü operasyon için BM soruşturmasında işbirliği yapmayı kabul etti. İsrail'in "Yediler" olarak adlandırılan dar kabinesi bugün yaptığı toplantıda, BM soruşturmasına katılma kararı aldı. Bu kararla birlikte İsrail'in, ilk kez İsrail askerleriyle ilgili bir konuda BM'nin soruşturmasını kabul ettiğine dikkat çekiliyor. Ayrıca İsrail, yine ilk kez bir BM soruşturma komisyonunda kendi faaliyetleriyle ilgili olarak yer almış olacak. İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak'ın, cuma günü New York'ta BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun ile görüşmesinde, İsrail'in BM soruşturmasında mutabık kaldığını söylediği bildirilmişti.

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