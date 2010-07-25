İsrail BM ile işbirliği yapmayacak

T24- İsrail'in 9 Türk'ün öldüğü "Mavi Marmara" gemisine 31 Mayısta yapılan baskınla ilgili oluşturulan BM İnsan Hakları Komisyonu heyetiyle işbirliği yapmayacağı iddia edildi. İsrail'de yayımlanan Haaretz gazetesindeki haberde, işbirliğine gitmeme kararının, bu hafta içinde resmen açıklanmasının beklendiği belirtildi.





BM İnsan Hakları Komisyonu, İsrail’in Gazze’ye yardım götüren gemilere saldırısından bir hafta sonra soruşturma kararı almış, soruşturmayı yapacak komisyonun üyeleri de geçen Cuma günü açıklanmıştı.





Soruşturma heyeti, daha önce Afrika ülkelerinden Sierra Leone’deki savaş suçlarıyla ilgili BM soruşturmasını yapan eski Başsavcı, İngiltere’den Sir Desmond de Silva, Trinidad’dan Uluslararası Ceza Mahkemesi yargıçlarından Karl Hudson-Phillips ve Malezya’dan kadın hakları savunucusu Mary Shanthi Dairiam olmak üzere üç uzmandan oluşuyor.





Gazetenin haberine göre, İsrail’in komisyon üyeleriyle işbirliğine gitme gibi bir niyeti yok. Üst düzeydeki bir İsrailli yetkili, gazeteye, Dışişleri ve Savunma bakanlıkları ile Başbakanlıkta hakim olan anlayışın, soruşturma komisyonuyla yapılacak işbirliğinin, "sadece ve sadece sürekli olarak İsrail’e karşı hareket eden BM İnsan Hakları Komisyonuna meşruiyet tanımak anlamına geleceğini" söyledi.





İsrail, BM İnsan Hakları Komisyonunun "sadece İsrail’deki insan haklarıyla ilgilendiğini, diğer ülkelere bakmadığını" savunuyor.

İsrail Dışişleri Bakanlığından bir yetkili, üyelerin atanmalarının ardından, "Komisyonun İsrail’e karşı saplantılı olduğu" görüşünü yineleyerek, "İsrail’in bu konuyu ciddi ve derin iki ayrı soruşturma konusu yapması komisyonu anlamsız kılıyor" açıklamasını yapmıştı.



