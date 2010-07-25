T24 LogoT24 Logo
Dünya

İsrail BM ile işbirliği yapmayacak

İsrail'in, 9 Türk'ün öldüğü "Mavi Marmara" gemisine 31 Mayısta yapılan baskınla ilgili oluşturulan BM İnsan Hakları Komisyonu heyetiyle işbirliği yapmayacağ

25 Temmuz 2010 03:00

T24- İsrail'in 9 Türk'ün öldüğü "Mavi Marmara" gemisine 31 Mayısta yapılan baskınla ilgili oluşturulan BM İnsan Hakları Komisyonu heyetiyle işbirliği yapmayacağı iddia edildi. İsrail'de yayımlanan Haaretz gazetesindeki haberde, işbirliğine gitmeme kararının, bu hafta içinde resmen açıklanmasının beklendiği belirtildi. 


BM İnsan Hakları Komisyonu, İsrail’in Gazze’ye yardım götüren gemilere saldırısından bir hafta sonra soruşturma kararı almış, soruşturmayı yapacak komisyonun üyeleri de geçen Cuma günü açıklanmıştı.


Soruşturma heyeti, daha önce Afrika ülkelerinden Sierra Leone’deki savaş suçlarıyla ilgili BM soruşturmasını yapan eski Başsavcı, İngiltere’den Sir Desmond de Silva, Trinidad’dan Uluslararası Ceza Mahkemesi yargıçlarından Karl Hudson-Phillips ve Malezya’dan kadın hakları savunucusu Mary Shanthi Dairiam olmak üzere üç uzmandan oluşuyor.


Gazetenin haberine göre, İsrail’in komisyon üyeleriyle işbirliğine gitme gibi bir niyeti yok. Üst düzeydeki bir İsrailli yetkili, gazeteye, Dışişleri ve Savunma bakanlıkları ile Başbakanlıkta hakim olan anlayışın, soruşturma komisyonuyla yapılacak işbirliğinin, "sadece ve sadece sürekli olarak İsrail’e karşı hareket eden BM İnsan Hakları Komisyonuna meşruiyet tanımak anlamına geleceğini" söyledi.


İsrail, BM İnsan Hakları Komisyonunun "sadece İsrail’deki insan haklarıyla ilgilendiğini, diğer ülkelere bakmadığını" savunuyor.
İsrail Dışişleri Bakanlığından bir yetkili, üyelerin atanmalarının ardından, "Komisyonun İsrail’e karşı saplantılı olduğu" görüşünü yineleyerek, "İsrail’in bu konuyu ciddi ve derin iki ayrı soruşturma konusu yapması komisyonu anlamsız kılıyor" açıklamasını yapmıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Canlı yayında 'asgari ücretli' vatandaşın mesajını okuyan Fatih Portakal'dan Bakan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24